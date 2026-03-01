[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]이선희 경북도의회 기획경제위원장(청도, 국민의힘)이 지난달 28일 서울 DMC첨단산업센터에서 열린 ‘2026 지방의정대상’ 시상식에서 우수상을 수상했다.

‘지방의정대상’은 ㈜법률저널의 지방의정대상 추진위원회가 주최하고 대한민국시도의회의장협의회가 후원하는 상으로, 한 해 동안의 의정활동을 객관적 지표에 따라 종합 평가해 수상자를 선정한다. 이번 심사는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 활동을 대상으로 진행됐다.

이 위원장은 평소 “정치는 말이 아니라 결과로 증명되어야 한다”는 신념을 강조해왔다. 주민의 삶을 실질적으로 개선하기 위해 행정의 집행 과정과 예산의 흐름을 면밀히 살피고, 문제 제기에 그치지 않고 자치법규 입안과 제도 정비로 이어지는 구조를 만드는 데 주력해왔다.

현장의 목소리와 객관적 데이터를 함께 살피는 균형 잡힌 판단을 통해 공정한 예산 운용과 책임 있는 행정 시스템 확립을 추구해왔으며 지역 간·세대 간 격차를 완화하고 여성·청년·지역기업이 공정하게 도전할 수 있는 환경 조성에 힘써왔다.

2025년 한 해 동안 본회의 전회 출석을 지키며 의정활동의 기본을 충실히 이행했고 공공와이파이 활성화 조례를 통한 디지털 접근성 강화, 적극행정 운영 조례 전부개정을 통한 책임 행정 체계 정비 등 생활 편익과 산업 경쟁력, 행정 혁신을 함께 담아낸 자치법규 정비 성과를 이뤄냈다.

또 다양한 현장 간담회와 토론회를 통해 도민과 직접 소통하고, 의정 역량을 꾸준히 점검해왔다.

이선희 위원장은 “단순 활동 성과에 머무르지 않고 제도화한 정책이 현장에서 제대로 이행되고 있는지 끝까지 점검하는 것이 더 중요하다”며 “성과지표와 후속 조치를 꼼꼼히 살펴 정책이 도민의 삶 속에 안정적으로 안착하도록 사후관리를 강화하겠다”고 말했다.