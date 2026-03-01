“24시간 모니터링 체계 유지 및 상황 예의주시”

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 해역의 긴장이 급격히 높아지자 호르무즈 해협 인근을 운항하는 우리 선사들에 운항 자제를 권고했다.

해수부는 1일 김성범 장관 직무대행 주재로 긴급 점검 회의를 열고 공습에 따른 우리 선박의 안전 관리 상황을 점검했다.

지난달 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공격으로 이란 최고지도자가 사망한 이후 호르무즈 해협 봉쇄 가능성까지 제기되고 있다.

이날 오전 10시 기준 호르무즈 해협과 페르시아만, 오만만 등 인근 해역에는 우리 선박 37척이 운항 중인 것으로 파악됐다. 해수부 관계자는 “호르무즈 해협 인근을 운항하는 선박을 상대로, 해협 봉쇄를 알리는 이란 당국 추정 발신의 초단파(VHF) 경고 방송이 송출되고 있는 것으로 확인됐다”고 말했다.

해수부는 이번 회의에 따라 호르무즈 해협과 인근 해역을 항해 중인 선박과 선사에 운항을 자제할 것을 권고하는 내용의 공문을 보냈다. 아직 해협 봉쇄에 대한 공식적인 조치는 없지만, 상황이 긴박하게 전개되고 있어 선제적으로 대응했다는 게 해수부의 설명이다.

해수부 관계자는 “24시간 모니터링 체계를 유지하며 상황을 예의주시하고 있다”면서 “선박에 비축된 식량 등 자원이 제한적인 만큼 장기간 대기할 경우 문제가 발생할 수 있어 이에 대비하겠다”고 밝혔다.

이번 조치에 따라 선박들은 상황이 안정될 때까지 인근 해역에서 대기하게 되며, 현재까지 우리 선박이나 선원 피해는 보고되지 않았다.

호르무즈 해협은 세계 석유 물동량의 약 20~30%가 통과하는 핵심 해상 수송로다. 우리나라는 지난해 기준 중동산 원유 의존도가 69.1%에 달하고, 이 가운데 95% 이상이 이 해협을 통과할 정도로 의존도가 높다.

김 대행은 “우리 선원과 선박의 안전을 확보하기 위해 24시간 비상 대응 체계를 유지하고 인근 해역 운항 선박을 모니터링하고 있다”며 “우리 선원과 선박에 대한 피해가 발생하지 않도록 철저한 비상 대응체계를 유지할 것”이라고 말했다.