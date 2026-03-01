이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이. [AFP]
이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이. [AFP]

[헤럴드경제=민상식 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 28일(현지시간) 발표했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”며 “이는 이란 국민뿐만 아니라 모든 위대한 미국인들, 그리고 전 세계 여러 나라 사람들을 위한 정의”라고 밝혔다.


mss@heraldcorp.com