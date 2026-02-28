[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난 26일 대학 수련관에서 신입생과 학부모 등 2000여 명이 참석한 가운데 ‘2026학년도 신입생 입학식’을 성황리에 개최했다.

이번 입학식은 학사보고, 입학허가 선언, 신입생 선서, 총장 환영사, 축하공연 등으로 진행됐으며 대학 구성원 모두가 함께 신입생의 새로운 출발을 축하하는 자리로 마련됐다.

특히 입학식 전반에 걸쳐 신입생 환영 분위기를 고조시키기 위해 전체 교수가 직접 입학식장 앞에서 웰컴 간식을 나눠주며 따뜻한 환영의 마음을 전했다. 교수진이 한 명 한 명에게 건넨 인사와 격려는 신입생과 학부모에게 깊은 인상을 남겼다.

또 성인학습자 학생들을 위한 별도의 입학식 및 오리엔테이션이 같은 날 저녁 진행돼 500여명이 참석하는 등 큰 호응을 얻었다. 대학은 성인학습자 맞춤형 학사 운영과 지원제도를 안내하며 평생직업교육 중심 대학으로서의 역할을 강조했다.

박승호 총장은 환영사에서 “우리 대학은 개교 이래 10만여 명의 졸업생을 배출하며 지역사회와 산업 현장에서 중추적 역할을 수행해 온 직업교육 중심 대학”이라며 “오늘 입학한 여러분 역시 계명문화대학교의 새로운 역사이자 미래를 이끌어 갈 주인공”이라고 말했다.