최수진 국힘 원내수석대변인 28일 논평 정교유착 합수본 27일 국힘 당사 압색 나서 신천지 당원 가입 의혹 관련 확인차원 압색 국힘 “합수본 아무런 소득 없이 철수했다”

[헤럴드경제=안대용 기자] 국민의힘은 정교유착 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부가 27일 중앙당사에 대한 압수수색 영장 집행에 나섰던 것과 관련해 28일 “이재명 정권은 특검에 이어 검·경 합동수사까지 동원해, 야당의 심장부인 중앙당사에 강제수사를 들이대며 정치탄압에 앞장서고 있다”고 비판했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 ‘야당 당사까지 짓밟은 공권력…李정부, 사실상 독재의 길 들어섰다’는 제목의 논평을 내고 “이재명 정부의 검·경 합동수사본부가 신천지 집단 당원 가입 의혹을 이유로 국민의힘 중앙당사를 압수수색했다”며 이같이 언급했다.

최 원내수석대변인은 “신천지 전직 간부들의 일방적 진술로 의혹이 제기된 만큼 사실관계는 수사를 통해 밝혀지면 될 일”이라며 “더불어민주당 역시 과거 선거 과정에서 신천지 신도 가입 의혹에서 자유롭지 못하다”고 했다. 또 “뿐만 아니라 정당이 개별 당원의 종교까지 취합·관리하지 않는다는 것은 기본적인 상식”이라고 했다.

이어 “지방선거를 앞둔 시점에 야당 당사 압수수색은 단순한 수사 행위가 아니다”라며 “이는 정당 민주주의의 근간을 파괴하는 중대한 사안”이라고 했다.

그러면서 “더군다나 당원 명부는 헌법이 보장한 정당 활동의 핵심 영역”이라며 “이를 정권이 반복적으로 압수수색 대상으로 삼는다면 결국 모든 정당 활동은 권력의 감시 아래 놓이게 될 수 밖에 없다”고 비판했다.

최 원내수석대변인은 “이재명 정부는 ‘사법개혁’을 내세웠지만, 현실은 수사의 정치화가 일상화되고 있다”며 “자신들에게 불리한 과거 수사는 정치보복이라 규정하면서, 검찰과 합수본을 앞세워 야당을 압박하는 모습은 명백한 내로남불의 모습”이라고 했다. 이어 “뿐만 아니라 방송·사법·입법 전반에서 다수 의석을 앞세워 일방 통과를 강행하고, 법 왜곡죄 신설 등 사법체계의 근간을 뒤흔드는 입법을 밀어붙이고 있다”고 했다.

그러면서 “국민의힘은 강력히 경고한다. 지방선거를 앞두고 야당 탄압용 정치적 압수수색은 명백한 권력 남용이자 민주주의에 대한 도전”이라며 “이재명 정부는 무리한 표적·과잉 수사를 즉각 중단하고 법과 원칙으로 돌아가야 한다”고 했다.

합수본은 전날(27일) 오전부터 서울 영등포구 여의도 국민의힘 당사에 대한 압수수색 영장 집행에 나섰다. 신천지 신도들이 조직적으로 국민의힘에 가입한 정황이 있는지 확인하기 위한 차원의 영장 집행이라고 합수본은 설명했다. 합수본은 국민의힘 당원 명부를 관리하는 민간 업체에 대한 압수수색에도 나선 것으로 전해졌다.

하지만 합수본은 영장 집행 과정에서 국민의힘 관계자들의 반발로 별다른 자료를 확보하지 못한 것으로 알려졌다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 27일 오후 8시께 중앙당사에서 기자들과 만나 “합수본은 아무런 소득 없이 철수했다”고 말했다.