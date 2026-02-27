[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점 잠실점이 27일부터 3월 8일까지 지하 1층에서 와인 페스티벌 ‘블루밍 와인 위크’를 진행한다.

이번 행사는 잠실점 입점 6개 와인 브랜드가 모두 참여하는 연중 최대 규모 와인 축제다. 올해로 3회째를 맞았다.

체험형 콘텐츠도 강화했다. 10종 이상의 무료 시음과 브랜드별 랜덤 뽑기, 룰렛 이벤트 등 이벤트를 진행한다.

희소성 높은 프리미엄 와인도 특가로 선보인다.