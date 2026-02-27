동일 요일·시간대 평균 수수료 기준 민원 제기 사용자도 검토 후 보상 진행

[헤럴드경제=김은희 기자] 네이버페이는 지난 19일 발생한 결제 오류와 관련해 스마트스토어 판매자를 대상으로 보상을 실시한다고 27일 밝혔다.

구체적으로는 오류 발생일 직전 12주간 동일 요일·시간대에 발생한 평균 결제 수수료의 3배를 다음달 3일부터 지급한다. 네이버페이 비즈월렛으로 지급되는 보상금은 현금으로 찾거나 마케팅 비용 또는 광고비로 활용할 수 있다.

스마트스토어 판매자는 별도의 신청 없이 순차적으로 보상금을 받을 수 있다.

네이버페이는 이번 결제 오류가 업데이트 과정에서 발생한 포인트·데이터베이스(DB)의 일시적 오류 때문이라고 설명했다.

네이버페이 측은 “시스템 전반에 대한 철저한 점검과 개선 등 재발 방지 대책을 강화하겠다”며 “불편을 겪은 고객에게 진심으로 사과드린다”고 전했다.

결제 오류는 지난 19일 정오부터 발생해 당일 오후 2시 20분께 복구된 바 있다.

네이버페이는 민원을 제기한 사용자에 대해서도 검토 후 적극 보상을 진행하고 있다.