[헤럴드경제=김성훈 기자] 700만 명에 육박하는 관객을 동원하며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레딧에 배우 고(故) 이선균의 이름이 올라간 사실이 알려져 화제가 되고 있다.

27일 영화계에 따르면, 영화 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준)의 엔딩 크레딧에 ‘제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다’라는 문구 아래 이선균의 이름이 올라 있다.

해당 이름이 배우 이선균을 지칭하는 것인지는 확인되지 않았다. 다만 이 사실이 온라인에서 화제가 되면서 일부 누리꾼들은 장항준 감독이 절친으로 알려진 배우 이선균에게 감사와 애도를 표한 것 아니냐는 추측을 제기하고 있다.

장 감독과 이선균은 연예계에서 손꼽히는 절친으로 알려져 있다. 두 사람은 tvN ‘아주 사적인 동남아’를 통해 함께 여행하며 우정을 나눴고, 장 감독의 유튜브 ‘넌 감독이었어’에도 이선균이 게스트로 출연했다. 또한 장 감독이 영화 ‘리바운드’ 홍보를 위해 출연한 MBC ‘전지적 참견 시점’에도 이선균이 함께 출연한 바 있다.

이선균은 2023년 12월 27일 향년 48세로 세상을 떠났다. 마약 투약 혐의로 수사 받던 그는 서울 종로구 와룡공원 인근 주차된 차량 안에서 숨진 채 발견됐다.