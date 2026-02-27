이사회 앞서 사외이사 간담회 개최 CEO 연임 시 주총 특별결의 등 논의 “금융당국 향후 정책 방향 신속 반영”

[헤럴드경제=김은희 기자] BNK금융그룹은 다음달 정기 주주총회에서 사외이사 7명 중 5명을 교체할 예정이라고 27일 밝혔다.

신임 사외이사 후보는 강승수·박근서·박혜진·이남우·차병직이다. 오명숙·김남걸 사외이사는 연임한다.

BNK금융은 주주 추천 사외이사를 기존 1명에서 4명으로 확대하고 여성 사외이사도 1명에서 2명으로 늘려 이사회 구성의 다양성과 전문성을 높일 방침이다.

BNK금융은 이날 사외이사 간담회를 열고 최고경영자(CEO) 연임 시 주주총회 특별결의 도입 등 지배구조 선진화 방안에 대한 논의를 시작했다.

간담회에는 사외이사 7인이 모두 참석해 금융당국이 검토 중인 CEO 연임 시 주주총회 특별결의 도입 방안과 지배구조 개선 태스크포스(TF) 추진 방향 등에 대해 의견을 나눴다. 참석자들은 금융당국의 지배구조 선진화 TF 논의 결과를 최우선 기준으로 관련 내용을 정관에 신속히 반영하기로 뜻을 모았다.

BNK금융은 현재 대표이사 회장의 권한 집중을 방지하기 위해 연임을 한 차례로 제한하고 있으며 이사회 의장 임기를 1년 단위로 운영하되 1회에 한해 연임할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 매년 신규 사외이사를 선임하는 구조를 통해 이사회의 견제 기능과 독립성을 강화해 왔다.

앞으로는 사외이사 3년 단임제 도입을 검토하고 사외이사 추천 기관(서치펌) 선정 절차 개선 등을 통해 선임 과정의 투명성과 독립성을 강화할 계획이다. 최고경영자 경영승계 절차의 투명성 제고를 위해 임원후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성하고 단계별 심사 기준을 구체화하는 방안도 검토 중이다.

BNK금융 관계자는 “지배구조는 금융회사의 지속가능성과 시장 신뢰를 좌우하는 핵심 요소”라며 “금융당국의 정책 방향을 선제적으로 반영하고 제도를 지속적으로 고도화해 글로벌 기준에 부합하는 투명한 지배구조 체계를 구축해 나가겠다”고 전했다.