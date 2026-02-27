[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 27일 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)·한국투자리얼에셋운용과 ‘글로벌 부동산 개발사업 경쟁력 강화를 위한 포괄적 업무협약’을 체결하고 해외 주요 거점을 기반으로 한 주택 개발사업을 공동 추진한다.

이번 협약은 민간기업의 전문성과 공공기관의 정책 지원 역량을 결합해 ‘팀 코리아’를 결성하고 해외 부동산 개발사업에 대한 공동 투자와 개발을 추진하고자 마련됐다.

협약에 따라 이들 3사는 미국, 뉴질랜드, 호주, 불가리아 등 해외 주요 거점에서 추진 중인 프로젝트를 최우선 협력 대상으로 선정해 공동 지분 출자 방안을 검토하고 주택 개발 및 분양, 임대 운영, 리모델링 등 여러 분야를 아우르는 부동산 개발사업에 협력한다.

현대건설이 사업 총괄 및 전략적 투자자로서 사업 기획, 발굴, 타당성 검토 등과 더불어 설계·조달·시공(EPC) 또는 건설사업관리(CM), 기술 및 인허가 지원을 담당한다. KIND는 재무적 투자와 함께 정부 간 협력 지원 등을 담당하고, 한투리얼에셋은 재무적 투자자로서 최적의 자금 조달 구조를 구축한다.

현대건설 관계자는 “이번 업무협약을 통해 상호 신뢰와 전략적 시너지를 바탕으로 3사 간 우선 협력체계를 구축한 만큼 본격적으로 글로벌 부동산 투자 개발사업에 속도를 낼 수 있을 것”이라고 강조했다.