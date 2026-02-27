[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 변요한(39)과 걸그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영(36)이 27일 법적으로 부부가 됐다.

변요한 소속사 팀호프(TEAMHOPE) 측은 이날 공식 자료를 통해 “티파니 영과 변요한이 오늘(27일) 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다”고 알렸다.

이어 “계속되는 소식으로 혹여 피로감을 느끼실까 조심스러운 마음도 있으나, 두 배우는 늘 큰 사랑으로 지켜봐 주신 팬들께 가장 먼저 소식을 전하고 싶다는 뜻을 전해왔으며, 이를 존중해 이렇게 알려드린다”고 전했다.

또한 “현재 (결혼식 관련) 구체적인 시간이나 장소 등 확정된 내용은 없으며, 향후 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계”라고 설명했다.

그러면서 “삶의 새로운 여정을 시작하는 두 사람은 그동안 보내주신 응원과 사랑을 기억하며, 더욱 성숙한 모습으로 보답하고자 한다”고 진심을 표했다.

더불어 “보내주신 관심에 진심으로 감사드리며, 두 사람이 사랑 안에서 단단히 걸어갈 수 있도록 따뜻하게 지켜봐 주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 두 사람은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전해 화제를 모았다. 이들은 디즈니+(플러스) 시리즈 ‘삼식이 삼촌’(2024)을 통해 연인 사이로 발전, 부부의 연을 맺게 됐다.

열애 소식이 전해진 후 변요한은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “함께 있으면 제가 좀 더 나은 사람이 되어가고 싶고, 웃는 얼굴을 보면 지쳤던 마음도 이내 따뜻해지게 만드는 사랑하는 사람을 만났다”는 소감을 밝혔다.

티파니 영 또한 “현재 좋은 마음으로 한 분과 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다”며 “세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는 저에게 안정을 주는 사람”이라고 전했다.