제107주년 삼일절을 이틀 앞둔 27일 오전 서울 용산구 효창공원에 조성되어 있는 대규모 ‘태극기 거리’를 지나는 한 시민이 휴대전화로 사진을 찍고 있다. 용산구는 독립선열들의 애국정신을 기리고, 시민들이 3·1운동의 역사적 의미를 되새길 수 있도록 하기 위해서 효창공원일대에 태극기 거리를 조성했다. 이상섭 기자


