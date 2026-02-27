제107주년 삼일절을 이틀 앞둔 27일 오전 서울 용산구 효창공원에 조성되어 있는 대규모 ‘태극기 거리’를 지나는 한 시민이 휴대전화로 사진을 찍고 있다. 용산구는 독립선열들의 애국정신을 기리고, 시민들이 3·1운동의 역사적 의미를 되새길 수 있도록 하기 위해서 효창공원일대에 태극기 거리를 조성했다. 이상섭 기자
금부터 주식·디지털자산까지…투자 구원투수 될 ‘투자360’
주식, 부동산, 가상자산 등 모든 자산 가치가 주목받는 ‘에브리씽 랠리(Everything Rally)’ 시대이다. 투자 문화가 확산될수록 그 이면엔 초조함도 커진다. ‘나만 소외됐다’는 이른바 포모(FOMO) 증후군처럼 투자에 고민하는 이들도 늘고 있다. 헤럴드미디어는 투자에 고민이 많은 초보 투자자에 명확한 데이터와 투자 인사이트를 다룬 유튜브 채널 ‘
신동 “부모와 연락 끊었다”…모친이 전 재산 날려
[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 슈퍼주니어의 멤버 신동이 모친의 투자 실패로 많은 재산을 잃은 것으로 알려졌다. 25일 공개된 디즈니플러스 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 8회에서 신동은 “솔직히 말씀드리면 지금은 엄마, 아빠 다 연락을 안 한다. 이유는 돈 때문에 문제가 생겨서”라며 “(모친이) 생활비를 드리면 ‘다달이 말고 한 번에 주면 내가 뭘 좀 해서 너 걱정 안 시켜볼게’라며 큰돈을 항상 원했다. 큰돈을 가져갔다가 사기를 당하거나 투자를 잘못해 다 잃은 적도 있다”라고 말했다. 자막에는 ‘2015년 어머니가 투자 실패로 전재산 날림’이라는 설명이 들어갔다. 이 방송에서 점술가 설화는 신동의 점사를 봤는데, “집안에 무속인 할머니가 있지 않냐. 그 할머니가 돌아가시면 조금 위험할 수 있다. 누군가 신동님이 방울을 잡게 하려는 것 같다”라고 말했다. 실제 신동의 친할머니는 무속인이라고 한다. 이에 설화는 “신을 받는 게 아니다. 신기물, 조상기물이 세다. 집안에 무속인이었던 분이
“금괴 21㎏, 무려 53억원어치”…기부하고 사라진 日 시민이 남긴 말은
[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 한 시민이 오사카시 수도국에 금괴 21㎏을 익명으로 기부해 화제다. 해당 금괴는 시가로 약 56600만엔(약 53억원)에 달하는 금액이다. 19일 일본 요미우리신문 등에 따르면 오사카시는 이날 금괴 21㎏을 기부 받았다고 밝혔다. 이름이 알려지지 않기를 원한 기부자는 해당 금괴를 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 기부 의사는 지난해 11월 시점에 전달됐다. 기부자는 일본 전국에서 잇따른 상수도관 파손으로 인한 누수 사고 뉴스를 보고 기부를 결정했다고 설명했다. 오사카시 상수도국은 이번 기부가 상수도 사업 관련 기부로는 “과거에 경험한 적 없는 금액”이라고 밝혔다. 해당 금괴는 기부자의 의향에 따라 상수도관 교체 비용으로 활용할 예정이다. 기부된 금괴 평가액은 일반적인 상수도관 약 2㎞를 교체할 수 있는 비용에 해당한다. 요코야마 히데유키 오사카시장은 기자회견에서 “엄청난 금액이라 말문이 막힌다”며 “상수도관 노후
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를