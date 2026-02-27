35,000번째 고객 선정 및 10년 무상 서비스 솔루션 패키지 제공

세계적인 프리미엄 상용차 브랜드 스카니아의 한국 법인 스카니아코리아그룹이 국내 누적 판매 대수 35,000대를 돌파하며 수입 상용차 시장에서의 위상을 다시 한번 공고히 했다.

스카니아코리아는 3만5천 대 판매 달성을 기념하기 위해 지난 25일 경남 사천에 위치한 출하센터에서 35,000번째 차량 인도식을 가졌다. 35,000번째 차량의 주인공은 당일 차량을 출고하는 고객들을 대상으로 진행된 사전 추첨을 통해 공정하게 선정됐다.

해당 차량은 660마력 V8 트랙터 모델로, 현재 대형 상용차 시장에서 V8 엔진을 장착한 트럭은 스카니아가 유일하다. 반세기 역사의 독보적인 헤리티지를 지닌 스카니아 V8 엔진은 압도적인 힘은 물론 낮은 엔진 회전수(RPM)에서도 강력한 출력을 발휘해 최상의 주행 퍼포먼스를 제공하며, 고마력 차량임에도 뛰어난 운영 경제성을 실현한 것이 특징이다.

특히 스카니아코리아는 이번 기록 달성을 기념해 35,000번째 차량 구매 고객에게 ▲케어5(Care 5) ▲에콜루션(Ecolution) ▲가디언(Guardian) 서비스로 구성된 10년 무상 서비스 패키지를 제공했다. 해당 패키지는 차량 맞춤 점검과 운영 데이터 기반 관리 등을 통해 차량 가동률을 높이고 유지비 부담을 줄일 수 있도록 돕는 서비스 솔루션으로 구성됐다.

이번 35,000대 달성은 1995년 법인 설립 이후 약 30년 만에 일궈낸 성과라 의미가 크다. 스카니아코리아는 국내에 진출한 최초의 외국 상용차 브랜드로, 1997년 IMF 외환위기 당시 대다수 브랜드가 철수하던 상황에서도 오히려 공격적인 투자와 서비스 네트워크 확장을 단행하며 한국 시장에 대한 변함없는 신뢰를 보여줬다.

35,000번째 차량을 인도받은 김호윤 고객은 “지난 15년간 스카니아를 운행하며 경험한 뛰어난 연비와 편안한 승차감, 그리고 우수한 서비스 네트워크를 믿고 재구매를 결정했다”며 “트럭커라면 누구나 꿈꾸는 V8 트럭과 함께 뜻깊은 기록의 주인공이 되어 매우 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

스카니아코리아 에카테리나 에르몰렌코바 대표는 “누적 판매 35,000대 달성은 오랜 기간 스카니아를 신뢰해준 한국 고객들의 성원이 있었기에 가능했다”며, “앞으로도 스카니아는 단순한 차량 판매를 넘어 고객의 비즈니스 파트너로서 지속 가능한 운송 솔루션과 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.