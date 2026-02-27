[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]광역철도 대구·경북선(대경선) 북삼역이 오는 28일부터 정상 운행에 들어간다고 27일 밝혔다.

이날 한국철도공사(코레일) 대구본부에 따르면 칠곡군 북삼읍에 위치한 북삼역이 오후 2시 개통식을 가진 뒤 다음날부터 정식 운행한다.

북삼역은 2023년 12월부터 조성해와 2년여 만에 준공됐다.

따라서 북삼역 첫차는 구미행 오전 6시 2분, 경산행 오전 5시 52분이다.

대경선 운행 횟수는 상·하행 평일 94회, 주말 92회다.

코레일은 북삼역은 하루평균 예상 이용객은 1386명이다.

북삼역에서 출발해 대구까지 소요 시간은 서대구역 26분, 대구역 32분, 동대구역 37분이다.

대경선 전체 누적 승객수는 개통 1년여만에 이번 달 기준 600만명을 넘었다. 하루평균 이용객은 지난해 기준 1만459명이다.

코레일 대구본부 관계자는 “북삼역 개통을 통해 지역 주민의 통근·통학 등 생활권 이동 시간이 단축될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 안전하고 편리한 철도 이용 환경 조성을 통해 지역 발전에 기여하겠다”고 말했다.