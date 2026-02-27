[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]주호영 국회부의장은 27일 대구를 방문 예정인 정청래 더불어민주당 대표를 향해 “대구경북통합특별법을 2월 임시국회 내 처리하겠다는 방침을 민주당 당론으로 확정해 달라”고 요청했다.

주 부의장은 전날 페이스북 글에서 “정청래 대표의 이번 대구 방문이 보여주기식 행보로 끝나서는 안 된다”며 “대구에 발을 딛기 전 통합특별법 통과를 당론으로 확정하고 시도민에게 확실한 청사진을 제시해야 한다”고 했다.

그러면서 “이번 방문이 500만 시도민의 염원에 화답하는 책임 있는 발걸음이 돼야 한다”고 강조했다.

그는 민주당이 통합특별법을 다른 법안들과 묶어 처리하려는 기류도 정면 비판했다.

주 부의장은 민주당 김현정 원내대변인이 TK 특별법을 다른 민생·쟁점 법안과 묶어 ‘패키지’ 상정하겠다고 밝힌 것과 관련 “이는 국가 균형발전의 핵심인 특별법을 거대 여당의 입법 폭주 일정을 채우기 위한 부속품으로 취급하는 발상”이라고 비판했다.

법사위에서 보류 사유가 된 대구시의회의 ‘반대 성명’에 대해서는 “시의회의 목소리는 통합을 무산시키려는 전면 반대가 아니라 성공적 통합을 위한 보완과 준비를 촉구하는 충정”이라고 선을 그었다.

그러면서 “이를 이유로 뒤로 숨는 것은 집권 여당의 책임 있는 자세가 아니다”라고 지적했다.

이어 “광주·전남 법안은 속전속결로 처리하면서 대구·경북 법안 앞에서는 지역 내 이견을 핑계로 법사위 문을 걸어 잠그는 것은 책임 회피”라며 “특별법을 쟁점 법안 강행 처리의 지렛대로 삼는 행태를 중단하라”고 촉구했다.

한편 주 부의장은 “2월 임시국회 내 처리를 위해 단일대오로 뜻을 모아준 송언석 원내대표와 대구·경북 동료 의원들에게 감사드린다”며 “국민의힘 TK 의원들은 법사위 개최를 강력히 요구하며 흔들림 없이 서 있다”고 밝혔다.