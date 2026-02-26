25일 (사)희망과동행 후원 신학기를 앞둔 저소득 청소년에게 희망장학금 전달...청소년 멘티 10명에 1인당 50만원 장학금 지원 구, (사)희망과동행과 2014년 협약 체결 이후 현재까지 청소년 120명을 대상으로 변호사 1:1 멘토링, 희망장학금 지원, 문화행사 참여 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 25일 저소득 청소년을 위한 ‘2026년 희망과동행 희망장학금 수여식’을 개최했다.

(사)희망과동행에서 후원하는 이번 수여식은 신학기를 앞둔 청소년 멘티들을 격려하고 올해 희망멘토링 사업 운영 내용을 학생들과 공유하기 위해 마련됐다.

희망멘토링 사업은 청소년들이 학업에 전념할 수 있도록 신학기 희망장학금을 전달하고, 매년 10명의 저소득 청소년들에게 일대일 변호사 멘토를 연결해 다양한 활동을 지원함으로써 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 프로그램이다.

이날 수여식을 통해 청소년 멘티 10명에게 1인당 50만원의 희망장학금을 전달해 멘티들의 배움의 기회를 넓히고 1:1 멘토링을 기반으로 진로 탐색과 정서적 지지를 강화하는 등 지속적인 성장 지원을 이어갈 전망이다.

또, 담당 멘토 변호사들과 멘티들이 직접 만나 소통하며 멘토-멘티 관계를 공고히 하는 시간도 마련됐다.

서초구와 (사)희망과동행은 2014년 10월 업무협약(MOU)을 체결한 이후 매년 협력 사업을 추진해왔다. 현재까지 한부모·다문화 가정 등 경제적 이유로 학습 관리와 진로 결정에 어려움을 겪는 청소년 총 120명을 대상으로 변호사 1:1 멘토링, 희망장학금 지원 등을 진행했다.

아울러, 매년 신학기 장학금 수여식과 설 명절 선물 지원을 시작으로 봄·가을 문화산책, 여름 희망캠프 등 멘토 변호사들과 함께하는 프로그램을 운영하며 멘티 학생들의 정서적 지지와 자기효능감 향상에도 힘쓰고 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 희망장학금이 청소년들이 학업에 집중하고 진로를 준비하는 데 든든한 디딤돌이 되길 바란다“며 ”앞으로도 청소년들을 위한 다양한 체험형 교육활동과 인성 함양을 위한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.