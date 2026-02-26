[헤럴드경제=채상우 기자] 중국 북부 허베이성 한 관광지에서 원숭이에게 검은 천을 씌우고 팔을 뒤로 묶은 채 ‘총살’하는 장면을 연출한 공연이 공개돼 논란이 일고 있다.

26일 홍콩 성도일보 등에 따르면 허베이성 스자좡시에 있는 한 관광지에서 진행된 원숭이 공연 영상이 최근 온라인을 중심으로 확산하며 비판 여론이 높아지고 있다.

영상에는 노란색 조끼를 입은 원숭이의 머리를 검은 천으로 가린 채 두 팔을 뒤로 묶어 막대기에 고정된 상태로 무릎을 꿇린 모습이 담겼다.

주변에는 많은 관광객이 이를 지켜보고 있었다.

또 다른 사진에서는 원숭이의 입에 금속 재질의 입마개를 채우고 목에는 긴 밧줄을 묶은 모습도 확인됐다.

일부 사진에서는 원숭이의 피부가 벗겨져 피가 흐르는 모습까지 포착돼 학대 의혹을 키웠다.

해당 관광지에서는 원숭이가 검은 천을 뒤집어쓴 채 무릎을 꿇고 있다가 공연자가 장난감 총을 발사하면 쓰러지는 이른바 ‘총살’ 퍼포먼스를 선보인 것으로 전해졌다.

논란이 확산하자 관광지 측은 “공연 업체와는 협력 관계였을 뿐”이라며 “이미 계약을 해지하고 공연을 중단했다”고 밝혔다.

중국 일부 관광지에서 동물을 활용한 자극적인 연출이 도마 위에 올라왔으나 동물 보호에 대한 법적·제도적 장치는 여전히 미흡하다는 지적이 나온다.

앞서 북서부 산시성 시안의 한 관광지는 최근 살아있는 말로 움직이는 회전목마를 도입했다가 동물 학대 논란이 일자 운영을 중단했다.