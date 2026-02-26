- 공공기관 최초 직원 대상 AI 역량인증 도입으로 공공조달 AI 전환 가속

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)과 SK AX(사장 김완종)는 25일 서울지방조달청에서 ’생성형 AI 역량인증 도입을 위한 업무협약‘을 체결했다.

이번 협약은 공공조달 분야의 AI 전환을 뒷받침하고, 조달청 직원을 대상으로 생성형 AI 활용 역량을 체계적으로 학습·평가·인증하는 기반을 구축키위해 마련했다.

조달청은 최근 공공조달을 통한 AI 산업 육성과 조달행정 AI 대전환 계획을 추진하고 있으며, 이번 협약을 계기로 공공부문 AI 역량 강화와 AX 가속화에 본격 나설 방침이다.

SK AX는 생성형 AI 교육 콘텐츠와 AI 기반 평가·피드백 기능을 갖춘 AI 역량인증 플랫폼을 제공하고, 조달청은 공공기관 최초로 이를 내부 교육체계 및 디지털 전환 정책과 연계해 활용할 계획이다.

백승보 청장은 “공공조달 분야의 AI 전환은 제도와 기술뿐만 아니라, 이를 활용하는 사람의 역량이 핵심”이라며, “이번 협약을 통해 조달청이 공공부문 AI 활용 역량 강화와 AI 조직 문화 확산을 선도하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.