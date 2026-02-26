통신망 스스로 판단하고 최적화 ‘네트워크 AI’ 주요 기술 선보여

SK텔레콤은 국내외 기업과 인공지능(AI)·통신 인프라를 결합한 차세대 기지국 기술 AI-RAN을 개발하고, 이를 실증망에서 시연하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

AI-RAN은 하나의 장비에서 통신과 AI 서비스를 동시에 제공하는 차세대 기지국 기술이다. 통신망 품질을 안정적으로 유지하면서도 AI 서비스를 원활히 제공할 수 있는 기술로 평가받는다.

SKT는 실제 네트워크 환경에서 시연에 성공해, 통신망이 스스로 판단하고 최적화하는 ‘네트워크 AI’로 진화하는 가능성을 확인했다고 설명했다.

SKT는 노키아, 국내 통신장비 기업 HFR과 협력했다. 엔비디아 GPU 기반 범용 서버를 활용한 AI-RAN의 다양한 장비 구조를 개발해 실증했다. GPU를 활용한 AI-RAN은 GPU가 처리하는 통신 관련 기능에 따라 다양한 구조로 개발할 수 있는 특징이 있다.

노키아와는 AI 서비스를 처리하는 GPU와 통신 기능의 일부를 처리하는 통신 전용 가속기를 동시에 활용하는 방식을 개발해 실외 환경에서 실증했다. 통신 전용 가속기는 통신에서 발생하는 많은 양의 데이터를 범용 서버에서 빠르고 효율적으로 처리하기 위해 만든 특수 반도체다.

HFR과는 GPU만으로 통신 기능과 AI 서비스를 함께 처리하는 방식을 검증했다.

SKT는 대규모언어모델(LLM) 기반의 AI 서비스를 통신 서비스와 동시에 제공함으로써 AI-RAN의 유연성과 확장성을 확인했다.

SKT는 인텔과도 협력해 가상화 기지국 환경에서 AI 기반 자원 통합 관리 기술도 검증했다. 이 기술은 여러 범용 서버를 하나의 시스템에서 운영하는 것으로, AI가 서버별 CPU의 부하와 상태를 실시간으로 분석·예측해 무선망 자원을 효율적으로 재배치한다. 유연한 망 운영과 에너지 절감을 가능하게 하는 이 기술은 AI-RAN 상용 도입의 핵심으로 평가된다.

SKT는 내달2일 스페인 바르셀로나에서 개막하는 MWC26에서 AI-RAN을 비롯, 가상화·AI 기반 자원을 통합 관리하는 기술들의 성과를 선보인다. 이를 통해 글로벌 무대에서 SKT의 혁신적인 네트워크 기술을 널리 알린다는 목표다. 향후 AI-RAN 표준화 및 상용화를 선도하는 중요한 계기가 될 것으로 회사는 기대하고 있다.

또 MWC26에서는 AI-RAN과 함께 ‘네트워크 AI’ 실현을 위한 SKT의 주요 기술들도 전시된다. 단말의 송신 안테나 상태를 AI가 실시간으로 분석·제어하여 간섭을 최소화하고 데이터 업로드 품질을 향상하는 ‘온디바이스 AI 기반 안테나 최적화 기술’과 함께 각종 ‘AI 에이전트’, ‘통신·감지 통합’ 기술’ 등을 선보인다.

류탁기 SKT 네트워크기술담당은 “향후 AI-RAN 구조의 소프트웨어 최적화와 오케스트레이션 지능화 기술 등을 지속 개발해 네트워크 운영 자동화 수준을 단계적으로 높여 나가겠다”고 강조했다. 박세정 기자