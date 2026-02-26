1인당 최대 1만5000원, 1회 최대 30만원

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)이 2월 25일부터 관외 대학생들의 지역 방문을 유도하고 관광 활성화를 도모하기 위해 ‘2026년 양평군 대학 엠티(MT) 인센티브 지원 사업’ 시행에 들어갔다.

이번 사업은 대학 엠티(MT) 친화도시로서의 이미지를 제고하고, 양평군 소재 숙박시설과 야영장 이용을 활성화해 체류형 관광 수요를 창출하고자 추진한다.

지원 대상은 양평군 외 지역에 소재한 대학교(원) 재학생 단체로, 5인 이상으로 구성된 단체가 양평을 방문해 관내 숙박시설 또는 야영장에서 1박 이상 숙박하는 경우 숙박비 일부를 지원받을 수 있다.

지원 금액은 1인당 최대 1만5000원, 1회 최대 30만원이며, 총사업비는 1500만원이다. 접수는 2월 25일부터 예산 소진 시까지 선착순으로 진행된다.

전진선 양평군수는 “대학생들의 활력 있는 방문을 통해 양평의 관광 매력을 널리 알리고 지역 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “풍부한 관광자원과 숙박시설, 수도권과 인접한 입지 여건 등 대학 엠티(MT)를 즐기기 좋은 환경을 바탕으로 양평이 대학 엠티(MT) 친화도시로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

사업에 대한 자세한 사항은 양평군청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.