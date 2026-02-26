200개 AI 모델 통합하고 노드 기반의 워크플로우 도입해

AI 기반의 영상 기술 연구 및 콘텐츠 제작 전문 기업 ‘모피어스 스튜디오’는 2월 26일 AI 콘텐츠 제작 플랫폼 ‘에이크론(AICRON)’을 정식 론칭한다고 밝혔다.

‘에이크론’은 상업적 이용이 가능한 수준의 AI 이미지와 영상을 제작하는 데 특화된 AI 플랫폼 서비스다. 지난해 10월 오픈 베타 서비스로 대중에 첫 선을 보였으며, 이번에 정식 출시되었다.

‘에이크론’은 시드림(Seedream), 나노 바나나(Nano Banana), 베오(Veo), 클링(Kling) 등 200개 이상의 AI 모델들을 계정 하나로 통합, 개별 구독해야 하는 불편함을 해결했다.

또 모든 작업 단위를 노드(Node)로 구성하여, 텍스트 입력부터 영상 생성까지 전 과정이 하나의 캔버스에서 중단 없이 이뤄지도록 워크플로우를 설계, 전체 작업 과정을 한눈에 볼 수 있고 단계별 수정까지 쉽게 가능한 게 장점이다. 이러한 노드 시스템은 컴피유아이(ComfyUI), 최근 피그마(Figma)에 인수된 위비(Weavy) 등 해외 일부 서비스에서 도입된 바 있지만 국내에서는 ‘에이크론’이 처음인 것으로 알려진다.

이미지와 영상 생성에 최적화된 프롬프트를 제공하는 대화형 AI 어시스트와 공동 작업이 가능한 워크플로우 공유 기능 등 영상 전문 유틸리티도 눈에 띈다. 특히 AI 플랫폼 최초로 영상 편집 기능이 포함되었는데, 이러한 영상 편집 기능은 힉스필드(Higgsfield) 등 여타의 생성형 AI 영상 서비스에서는 지원하지 않는 것으로 ‘에이크론’만의 차별점이다.

이 같은 유틸리티는 영상 전문가들이 직접 기획 및 설계하고 자문한 결과이다. ‘군도’, ‘베를린’ 등 한국영화와 ‘포비든 킹덤’, ‘스토커’ 등 할리우드 영화 VFX 프로듀서를 맡았던 이수영 대표와 ‘1947 보스톤’, ‘스윙키즈’, ‘중천’ 등의 VFX 슈퍼바이저로 대종상과 청룡영화상을 수상한 류재환 부대표가 ‘에이크론’의 기획과 개발을 담당했다. ‘서울의 봄’의 김성수 영화감독과 투썸플레이스 스초생 캠페인을 연출한 샤인 광고감독 등 각 영상 분야 전문가들이 자문으로 함께했다.

‘에이크론’은 콘텐츠의 완성도를 높이는 전문 유틸리티를 지속적으로 업데이트할 계획이다.

이에 대해 이수영 대표는 “단순한 생성 플랫폼을 넘어 글로벌 AI 콘텐츠 제작 시스템으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다”면서 “국내 영상 전문가들의 기획력과 순수 K-기술력으로 세계 시장을 노리는 AI 캔버스의 활약을 지켜봐달라”고 전했다.

한편, 모피어스 스튜디오는 XR/AR 기술과 생성형 AI 기술을 직접 개발하고 이를 활용해 다양한 콘텐츠를 기획&제작해 왔다.