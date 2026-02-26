-DK아시아 로열파크씨티, 지난해 이후 하이엔드 주거 브랜드 ‘빅3’ 공고히 해

-최고급 호텔 수준 프리미엄 서비스 운영·제공, 국내 최초 5세대 하이엔드 아파트 기준 완성

-국내 최초 프리미엄 리조트 도시로 건강한 쉼, 자연과 문화가 공존하는 삶 제공

국내 하이엔드 주거 브랜드 시장을 선도하고 있는 DK아시아의 ‘로열파크씨티’가 지난해 이후 하이엔드 브랜드 ‘빅3’에 지속적으로 선정되며 브랜드 위상을 공고히 하고 있다. 한국기업평판연구소가 매월 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 순위 조사에서 올해 2월 DK아시아의 ‘로열파크씨티’는 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’과 함께 하이엔드 주거 브랜드 평판 순위에서 ‘빅3’로 꼽혔다.

이번 조사는 한국기업평판연구소가 2026년 1월 26일부터 2월 26일까지 한 달간 10개의 하이엔드 주거 브랜드를 대상으로 817만4,691건의 빅데이터를 분석한 결과다. 하이엔드 주거 브랜드는 기존 틀에서 벗어나 새로운 라이프 스타일을 누리고 보다 자유로운 소비를 선택한다는 의미가 있으며, 기존의 주거 브랜드 보다 한 단계 높은 최고급 주거 브랜드를 말한다.

국내 하이엔드 주거 브랜드 순위는 DK아시아의 ‘로열파크씨티’, 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’ 등이 지난해 이후 빅3의 위상을 공공히 하고 있는 가운데, 뒤이어 DL이앤씨 ‘아크로’, 대우건설 ‘푸르지오 써밋’, 호반건설 ‘써밋’, 두산에너빌리티 ‘트리마제’, SK에코플랜트 ‘드파인’, 포스코이앤씨 ‘오티에르’, 두산건설 ‘위브더제니스’ 순으로 기록됐다.

‘로열파크씨티’는 건설사가 아닌 국내 3대 부동산 개발회사인 DK아시아가 독자적으로 론칭한 주거 브랜드로, 평가항목에서 커뮤니티 지수, 참여지수, 소통지수 등에서 소비자들에게 높은 평가를 받고 있다.

이는 DK아시아의 로열파크씨티가 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시일 뿐만 아니라, 국내 건설·부동산 및 시행업계에서 최초이자 유일하게 준공 후에도 6성급 최고급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스를 운영·제공하고 있기 때문이다. 이를 통해 지속적인 프리미엄 주거 서비스 품질 관리와 콘텐츠 운영을 이어가고 있다. 실제로 로열파크씨티는 별도의 전문 운영 체계와 직접적인 재원 투자를 통해 국내 최초의 5D 조경 조성, 6성급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 시설 운영과 13가지 하이엔드 주거 서비스는 물론 단지 내 상업시설의 기획부터 운영까지 책임지고 있다.

또한 아파트 단지 내 동호회 후원을 비롯해 토토로 파티와 같은 지역 문화 행사 후원, 메밀꽃 축제 등 문화 축제 개최, 로열 가든 페스티벌과 가든 투어 등 입주민과 지역 주민이 함께 참여할 수 있는 다양한 문화·예술 프로그램을 지속해서 운영하고 있다. 이러한 운영 철학을 바탕으로 로열파크씨티는 단순한 고급 아파트가 아니라, 6성급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스 운영과 제공하는 대한민국 최초 5세대 하이엔드 아파트의 새로운 기준을 완성했다.

한편, 대한민국 최초 5세대 하이엔드 브랜드 로열파크씨티는 1단계 6,305세대 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시를 이미 완성했다. 금융주관사는 하나은행이 시공은 대우건설이 맡아 준공을 완료했다. 현재는 2단계 1만6,000여 세대가 진행 중이며 토지 매입을 완료하고 인허가 절차를 진행 중이다. 2단계는 청계천을 모티브로 한 물길을 중심으로 문화와 사람이 유기적으로 연결되는 도시 구조를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 향후 100년 동안에도 변하지 않을 대한민국 하이엔드 주거 랜드마크의 기준을 제시하겠다는 장기 비전도 구체화하고 있다.