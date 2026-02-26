美-이란 협상 하루 앞두고 ‘군사작전’ 위협 러-우 전쟁 종식 3자 협상엔 “진전있다…트럼프도 현재 낙관”

[헤럴드경제=도현정 기자]JD 밴스 미국 부통령은 25일(현지시간) 이란이 미국의 ‘핵무기 보유 불가’ 원칙을 수용해야 한다고 강조했다.

밴스 부통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “이란은 핵무기를 보유할 수 없다. 아주 단순하다”며 “나는 이란 최고지도자와 그 체제의 모든 구성원이 이를 이해해야 한다고 생각한다”고 말했다.

밴스 부통령은 이어 “우리는 이를 명확히 밝혀왔으며, 군사력 없이도 좋은 해결책을 도출하길 희망한다. 하지만 우리가 군사력을 사용해야 한다면, 대통령은 그 권한 역시 갖고 있다”며 외교적 해법 이후 군사 작전에 대한 선택지가 여전히 열려있다는 점을 시사했다.

그는 이란이 핵무기를 개발하려 한다면 “궁극적인 군사적 목표가 될 것이다. 우리는 세계 최대 테러 지원국이 핵 테러로 세계를 위협할 수 없는 지점에 도달해야 한다”며 “대부분 미국인들은 세계에서 가장 미치고 최악인 정권이 핵무기를 보유하도록 놔둘 수 없다는 것을 이해한다고 생각한다”고 말했다.

미국과 이란은 오는 26일 스위스 제네바에서 만나 핵 협상을 이어갈 예정이다. 이란은 해당 협상의 전망이 밝다고 주장하고 있지만, 전문가들은 협상에서 긍정적인 결론이 나오기 어렵다는 입장이 우세하다. 다수의 보도에 따르면 이란은 우라늄 농축을 포기하라는 미국의 요구에 굴복하는 것이 체제 존립 측면에서 전쟁보다 더 위험하다고 여기고 있다.

이란이 우라늄 농축을 포기하지 않는 이상 협상은 결렬될 여지가 크고, 이후 미국의 이란에 대한 군사작전이 나올 것이라는게 전반적인 관측이다.

밴스 부통령은 트럼프 대통령이 일단 ‘외교’로 문제를 해결하는 것을 선호한다고 전하며 “내일 협상에서 이란이 이를 진지하게 받아들이길 바란다”고 촉구했다.

밴스 부통령은 러·우전쟁 종전을 위한 3자 협상과 관련해선 “진전이 있다고 생각한다. 우리는 러시아, 우크라이나 모두와 진전을 이루고 있으며, 계속 노력할 것”이라며 “결국 우리는 성공하거나 실패할 것인데 현재 대통령은 좋은 낙관론을 갖고 있다”고 전했다.