한은 ‘거주자 카드 해외 사용실적’ 자료 해외여행·직구·구독결제 등 확대 영향 비거주자 카드 국내 사용도 역대 최대치

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 해외여행과 해외 직접구매(직구) 증가에 국내 거주자들의 해외 카드 사용액이 사상 최대치를 경신했다.

한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 중 거주자의 카드 해외 사용실적’에 따르면 지난해 국내 거주자의 해외 카드사용 금액은 229억1000만달러(약 33조원)로 집계됐다. 2024년(217억2000만달러)보다 5.5% 증가하며 역대 최대치를 찍었다.

한은은 “해외여행 수요가 증가했고, 온라인 쇼핑 해외 직구나 앱스토어, 구독 결제 등이 확대됐기 때문”이라고 분석했다.

지난해 내국인 출국자 수는 2955만명으로 전년보다 3% 증가했고, 온라인 쇼핑 해외 직구 금액도 59억8000만달러로 1% 늘었다.

카드 종류별로는 신용카드(156억9000만달러)와 체크카드(72억2000만달러)가 각각 1.3%, 15.7% 증가했다. 특히, 체크카드 해외 사용 금액은 매년 급증해 신용카드의 절반 수준까지 불었다. 그중에서도 트래블카드가 상당 비중을 차지했다.

지난해 비거주자의 카드 국내 사용 금액도 140억8000만달러로 전년보다 18.2% 늘며 사상 최대치를 기록했다. 지난해 여행객 입국자 수는 1893만7000명으로 전년보다 15.7% 증가했다.

한은은 “K-컬처 인기 등에 해외 여행객 방문이 크게 늘면서 이들이 국내에서 사용한 카드 금액도 증가했다”고 말했다.