만기 5년, 금리 2.696% 결정

[헤럴드경제=정호원 기자] 한국주택금융공사는 환경·사회·투명경영(ESG) 강화와 친환경 주택 금융 확대를 위해 8억 유로 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 25일 밝혔다. 이번 그린 커버드본드 발행은 국내 공공기관에서는 최초로 친환경 주택금융상품인 그린 보금자리론을 기초자산으로 발행했다.

그린보금자리론은 녹색건축 인증 주택 또는 제로에너지건축물 인증을 취득한 주택을 담보로 보금자리론을 받는 경우 우대금리(0.1%포인트)를 적용받는 상품이다.

상품의 만기는 5년으로, 발행금리는 5년 만기 유로 미드스왑금리(2.406%)에 0.29% 포인트의 가산금리를 더한 2.696%로 결정됐다. 가산금리는 2022년 3월 발행된 커버드본드 이후 최저 수준이다. 투자자 유형별 비중은 자산운용사 37%, 중앙은행 및 국제기구 23%, 은행 등 40%이다.

주금공 관계자는 “이번 발행은 친환경 주거문화와 녹색금융 활성화를 동시에 달성하기 위한 중요한 이정표”라며 “공사는 앞으로도 정부의 탄소중립과 녹색금융 활성화 정책에 적극 동참하여 친환경 공공기관으로서의 선도적 역할에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편, 공사는 2019년 3월부터 모든 커버드본드를 소셜(Social) 본드 등으로 발행해 환경·사회·투명경영(ESG) 채권 발행을 지속적으로 확대하고 있다. 소셜 본드는 사회적 가치 실현을 위한 프로젝트의 자금 조달을 위해 발행하는 특수목적 채권으로, 주거복지·교육 등 사회적 가치와 연관된 프로젝트에 사용하는 것으로 한정된다.