코스피 지수가 25일 장중 6000선을 돌파한 가운데 증권가에서는 코스피 7000도 가능하다는 전망을 내놓고 있다. 사진은 서울 여의도 한국거래소 입구에 설치된 강세장을 의미하는 황소상이 약세장을 의미하는 곰상을 넘어트리는 모습. 임세준 기자

#. 경기도 안산에 거주하는 직장인 신모(45) 씨는 “지인 중 한 명은 대출까지 받아 삼성전자에 1억원을 투자해 큰 수익을 거뒀다”며 “당시엔 고점이라고 생각해 지켜봤는데, 그 선택이 너무 후회된다”고 토로했다. 그러면서 “뉴스에서 보던 ‘벼락거지’가 내가 아닐까 싶다”며 “가만히 있었을 뿐인데 뒤처지고 있다. 증시 상승은 남의 이야기 같다”고 털어놨다.

코스피 지수가 5000선에 이어 25일 장중 6000선까지 돌파하는 등 급등세를 이어가면서 이에 편승하지 못한 포모(FOMO, 소외 공포)’ 심리도 확산되고 있다. 특히, 최근 코스피 상승세가 삼성전자와 SK하이닉스 등 두 종목에 집중되면서 이에 편승하지 못한 투자자들의 상대적 상실감도 커지고 있다.

코스피는 지난해 75.89% 상승해 글로벌 주요 지수 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다. 올해 들어서도 24일 기준 41.66% 오르며 가파른 상승세를 이어가는 추세다.

상승 흐름에 올라타려는 대기 자금도 빠르게 늘고 있다. 금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 연초 90조원에서 23일 108조원까지 증가했다. 약 20% 늘어난 규모다. 투자자예탁금은 투자자가 주식 매수를 위해 증권사 계좌에 맡겨 둔 자금으로, 시장에 유입될 수 있는 잠재 매수 여력을 보여주는 지표다.

빚을 내 투자하는 이른 바 ‘빚투’를 가늠할 수 있는 신용거래융자 잔액은 23일 기준 31조7123억원으로 사상 최고치를 기록했다. 지난해 말만해도 27조원대에 그쳤으나, 올해 들어 가파른 상승세를 보이고 있다.

즉, 그 어느 때보다 투자에 참여하려는 심리는 극대화된 상태다. 관건은 최근 급등 국면이 일부 종목에 편중돼 있다는 점이다. 최근 코스피 상승은 두 대표 반도체 종목이 견인하는 흐름이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 올 들어서만 각각 66.81%, 54.38% 급등했다. 서울 성동구에 거주하는 직장인 정씨(28)는 “삼성전자와 SK하이닉스를 보유하고 있지 않아 수익률이 저조하다”며 “매일 눈 뜨면 오늘이라도 매수해야 하나 고민한다”고 전했다.

반도체 종목에 대한 ‘하락 베팅’도 늘어나는 모습이다. 실제로 대차거래 1위 종목은 지난 24일 기준 삼성전자로, 잔고는 19조원에 달한다. 올 초 15조원에서 26.7% 불어났다. 대차잔고는 공매도 대기 자금을 뜻한다.

허재환 유진투자증권 연구원은 “실물경제보다 반도체 두 기업의 실적 상향 폭이 너무 가파르다”며 “반도체 두 기업을 뺀 코스피, 실제 투자자들이 체감하는 코스피는 3900~4000선으로 추정된다”고 짚었다.

단기적으론 포모 현상으로 보이지만, 향후 자연스레 투자 다변화로 이어질 수 있다는 전망도 나온다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “개인 자금 머니무브는 단기적으로는 과열 신호처럼 보일 수 있지만 단순 ‘포모’로 보기 어렵다”며 “위험자산 비중이 낮았던 개인 자금이 상장지수펀드(ETF)·대표주 중심으로 유입되며 지수 하방 변동성을 완충하는 변수로 작용할 수 있다”고 설명했다. 문이림 기자


