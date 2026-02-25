한일경제협회 2026년 정기총회서 선임

구자열(사진) LS 이사회 의장이 25일 국내 최대 한일 경제계 교류단체인 한일경제협회의 신임 회장으로 취임하며 3년 임기를 시작했다. 한일경제협회는 이날 서울 중구 롯데호텔에서 2026년 이사회 및 정기총회를 열고 구자열 LS 의장을 제16대 회장으로 선임했다.

<헤럴드경제 2월 11일자 단독보도>

2014년부터 12년 동안 최장수 회장으로 활동한 김윤 삼양홀딩스 회장은 임기를 마치고 구자열 신임 회장에게 자리를 물려줬다. 2024년 2월까지 한국무역협회장으로 활동했던 구 회장은 이로써 2년 만에 경제단체장으로 복귀했다.

구 회장은 임기 동안 양국 경제계의 연대 강화 및 첨단기술 분야 협력 등에 주력할 계획이다. 오는 5월에는 한일경제협회·일한경제협회 주최로 일본 도쿄에서 열리는 ‘제58회 한일경제인회의’에 한국 측 단장 자격으로 참석한다. 매년 양국이 번갈아가며 주최하는 한일경제인회의는 2024년엔 도쿄, 2025년엔 서울에서 열렸다. 올해 다시 도쿄가 이어받은 한일경제인회의는 5월 19일부터 21일까지 진행된다.

일본 측 카운터파트너인 일한경제협회 회장도 최근 사사키 미키오 미쓰비시상사 회장에서 코지 아키요시 아사히그룹홀딩스 회장으로 16년 만에 바뀌어 양국 신임 단체장이 처음 대면하게 된다.

구 회장은 관례에 따라 삼성·SK·현대차 등 국내 주요 기업인들과 함께 다카이치 사나에 일본 총리도 만날 예정이다. 한국 기업인들은 한일경제인회의 기간 때마다 도쿄 관저를 방문해 총리를 예방한 바 있다. 김현일 기자