네이버 브랜드 스토어 등에서 구매 가능

남양유업 자사몰 ‘남양몰’ [남양몰 캡쳐]
[헤럴드경제=박연수 기자] 남양유업이 자사 직영몰 ‘남양몰’ 운영을 6월 1일부터 종료한다고 25일 밝혔다.

기존 직영몰을 통한 서비스 및 판매는 순차 종료된다. 향후 제품 구매는 네이버 브랜드 스토어를 포함한 주요 온라인 채널을 통해 가능하다.

남양유업은 “온라인 판매 축소가 아닌 채널 운영 효율화와 소비자 접근성 제고를 위한 전략적 재편”이라고 설명했다.


