한일경제협회 2026년 정기총회 개최 구자열 LS 이사회 의장, 신임회장 선임 한일 경제협력 관심 높아 관계 증진 기대

[헤럴드경제=김현일 기자] 구자열 LS 이사회 의장이 25일 국내 최대 한일 경제계 교류단체인 한일경제협회의 신임 회장으로 취임하며 3년 임기를 시작했다.

한일경제협회는 이날 서울 중구 롯데호텔에서 2026년 이사회 및 정기총회를 열고 구자열 LS 의장을 제16대 회장으로 선임했다. ▶관련기사 <헤럴드경제 2월 11일자 10면 참조>

지난 2014년부터 12년 동안 최장수 회장으로 활동한 김윤 삼양홀딩스 회장은 임기를 마치고 구자열 신임 회장에게 자리를 물려줬다.

2024년 2월까지 한국무역협회장으로 활동했던 구 회장은 이로써 2년 만에 경제단체장으로 복귀했다.

구 회장은 임기 동안 양국 경제계의 연대 강화 및 첨단기술 분야 협력 등에 주력할 계획이다. 오는 5월에는 한일경제협회·일한경제협회 주최로 일본 도쿄에서 열리는 ‘제58회 한일경제인회의’에 한국 측 단장 자격으로 참석한다.

매년 양국이 번갈아가며 주최하는 한일경제인회의는 2024년엔 도쿄, 2025년엔 서울에서 열렸다. 올해 다시 도쿄가 이어받은 한일경제인회의는 5월 19일부터 21일까지 진행된다.

일본 측 카운터파트너인 일한경제협회 회장도 최근 사사키 미키오 미쓰비시상사 회장에서 코지 아키요시 아사히그룹홀딩스 회장으로 16년 만에 바뀌어 양국 신임 단체장이 처음 대면하게 된다.

구 회장은 관례에 따라 삼성·SK·현대차 등 국내 주요 기업인들과 함께 다카이치 사나에 일본 총리도 만날 예정이다. 한국 기업인들은 한일경제인회의 기간 때마다 도쿄 관저를 방문해 총리를 예방한 바 있다.

최근 이재명 대통령이 한국과 일본을 ‘앞마당을 함께 쓰는 이웃’으로 정의하며 양국 관계 회복에 주력하고 있는 만큼 재계는 올해 한일경제인회의가 새로운 차원의 민간 경제협력을 논의하는 장이 될 것으로 기대하고 있다.

구 회장은 과거 LG상사(LX인터내셔널 전신) 일본지역본부장, LG증권 국제부문 총괄임원 등으로 재직하며 일본어에 능통한 것으로 알려져 있다.

2013년부터는 9년간 LS그룹 회장을 맡아 일본을 포함한 25개국, 100여곳에 현지 법인을 둔 글로벌 기업으로 성장시켰다.

2021~2024년 한국무역협회장 재임 기간 ‘한일 교류 특별위원회’를 만들어 양국 기업인 간 경제 협력을 강화한 공로로 지난해 10월 와세다대 명예 법학박사 학위도 받았다.

아울러 한일 관계 증진을 위한 민간 포럼인 세토포럼 이사로도 오랜 기간 활동했다.

구 회장은 지난 2022년 서울에서 열린 제54회 한일경제인회의 기조연설에서 ▷기업인 무비자 방문제도 복원 ▷양국 미래지향적 산업 협력 확대 ▷양국 정부 및 기업 공동 민관협의체 구성 등을 제안하기도 했다.