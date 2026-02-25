- 총 1,595가구 규모 대단지… 전용 49~122㎡ 일반분양 1,355가구 선착순 분양

- 1호선 덕계역 초역세권… 단지 바로 앞 실내수영장 · 체육관 2029년 준공 목표

- 1차 계약금(500만원), 계약조건 안심보장제 적용… 중도금 납입 전 전매 가능

㈜신영이 경기 북부권에 최초로 선보이는 지웰 브랜드 단지 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이 선착순 동∙호 지정 계약을 진행중이다.

단지는 1차 계약금 500만원 외 2차 계약금 무이자 대출 등 다양한 금융 혜택을 제공한다. 이에, 입주 전까지 1차 계약금이면 계약 유지가 가능해 초기 자금 부담이 없어 내 집 마련 수요의 관심이 높다. 특히 계약조건 안심보장제도 실시해 향후 분양 조건이 변경될 경우 기존 계약자에게도 동일한 조건이 소급 적용되고, 중도금 납입 전 전매도 가능하다. 발코니 확장 선택 시 유리 난간이 무상 제공되며, 입주민 전용 셔틀버스 2대도 제공될 예정이다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 경기도 양주시 덕계동 일원에 들어서며, ㈜신영의 대표 주거 브랜드 ‘지웰’과 시공을 맡은 대방산업개발의 주거 브랜드 ‘엘리움’이 적용되는 단지다. 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용 49~122㎡의 1,595가구 규모다.

‘지웰 엘리움 양주 덕계역’의 가장 큰 장점은 초역세권 입지다. 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 위치하며, 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 평화로, 3번 국도, 수도권 제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주IC 등이 인접해 있어 지역 내외 이동이 편리하다.

우수한 교통 인프라에 발맞춰 직주근접 여건도 좋다. 올해 말 준공 예정인 ‘회천도시첨단산업단지’ 및 ‘경기양주 테크노밸리’와 내년 4월 준공 예정인 은남일반산업단지 등 대규모 산업단지와 도하·구암·남면·상수·검준·홍죽 일반산단 등 기존 산업단지를 차로 30분 내외에 오갈 수 있어 배후 주거지로서의 가치가 기대된다.

주변으로 서울 출퇴근 등 접근성을 강화할 대형 교통 호재도 많다. 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 2028년 개통을 목표로 추진중으로, 개통 시 양주에서 삼성역까지 20분대 이동이 가능해진다. 지하철 7호선 연장사업도 올해 말 개통을 목표로 현재 도봉산~옥정 구간 공사가 진행 중이며, 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 옥정~포천 추가연장의 사업계획을 승인해 서울 강남과 수도권 동북부 간 이동이 한층 편리해질 전망이다.

이 밖에도 서울~양주 고속도로(2030년 개통 예정), 수도권 제2순환고속도로(2029년 전 구간 개통 예정), 국도 3호선 대체우회도로 등 서울 북부권과의 연계를 강화하는 교통망이 다수 계획돼 있다.

단지 인근 덕계역 중심상권에는 병·의원, 학원, 식당 등 생활편의시설이 밀집해 있어 원스톱 생활이 가능하며, 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설도 가까워 주거 편의성이 뛰어나다. 특히 예비타당성 조사를 앞둔 옥정 공공의료원(경기도 북부 의료원)이 300병상 규모의 종합병원급 공공의료원으로 추진 중이라는 점도 기대를 더한다.

우수한 교육환경과 자연∙문화 인프라도 돋보인다. 올해 9월 개교 예정인 회천새봄초를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄으며, 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 또한 수변공원, 고장산 등 쾌적한 자연환경이 조성돼 있으며, 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 수준 높은 문화 인프라도 돋보인다.

지웰 및 엘리움의 브랜드 시너지가 극대화된 상품성도 주목된다. ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 전 가구에 소비자 선호도가 높은 3~4베이(Bay) 설계를 적용했으며, 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다.

타입에 따라 ▲거실∙다이닝∙주방을 일렬로 배치한 LDK구조, ▲1.5m x 1.2m 규모의 주방 대형창, ▲효율적인 ㄱ∙ㄷ자형 주방, ▲호텔식 와이드 카운터형 세면대 등이 마련된다. 여기에 팬트리, 알파룸, 드레스룸, 현관창고 등 풍부한 수납공간도 갖춰 실사용 편의성을 높였다.

또한, 주거 시스템도 대거 적용된다. 스마트폰을 통한 공동현관 원패스 출입 및 엘리베이터 호출, 지하주차장 주차유도 시스템, 주차위치 등록 시스템을 비롯해 전기∙수도∙가스 원격검침과 무인 택배 시스템이 적용된다. 아울러, 전용 모바일 애플리케이션을 통해 월패드 기능 제어 및 조회는 물론, 다양한 IoT 기기를 연동해 활용할 수 있다.

커뮤니티 시설은 전 연령대가 함께 이용할 수 있는 다양한 시설을 배치해 생활 편의성을 높였다. 특히 키즈라운지와 연계된 북카페는 영풍문고가 직접 신간 도서 및 스테디셀러를 큐레이션 할 계획으로, 일반 단지 내 도서관과 차별화되는 수준 높은 문화공간으로 조성될 예정이다.

이와 함께 1인 독서실, 국공립 어린이집, 다함께돌봄센터가 마련되며, 어린이 안전을 고려한 맘스스테이션도 설치된다. 또한, 피트니스, 스크린골프를 갖춘 골프연습장, 건식사우나가 포함된 샤워룸이 제공될 예정이다. 아울러 고급 단지에 주로 선보이는 게스트하우스도 마련돼 지인 방문이나 소규모 파티 공간으로 활용할 수 있다. 대규모 녹지광장과 산책로 등을 조성하여 입주민이 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 조경에도 신경을 썼다.

단지 바로 앞에 조성되는 ‘덕계공업지구 체육공원’도 기대를 모은다. 2029년 준공을 목표로 25m 6개 레인으로 구성된 실내수영장을 포함해 농구 · 배드민턴 등 다목적 이용이 가능한 실내체육관과 헬스장 및 GX룸, 탈의실, 샤워실 등의 부대시설이 조성된다. 연면적 약 3,904㎡ 규모로, 입주민은 단지 커뮤니티 시설처럼 바로 이용할 수 있게 된다.

견본주택은 경기 양주시 고읍동에 위치해 있다. 입주는 2029년 4월 예정이다.