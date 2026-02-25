美 코스트코 입점 3주 만에 완판…수출량 9배 ‘껑충’

[헤럴드경제=박연수 기자] 삼립 치즈케익이 미국 서부 코스트코 입점 3주 만에 초도 물량 56만봉을 완판했다. 하루 평균 약 2만7000봉이 팔렸다.

삼립은 지난해 9월 샌프란시스코·LA·샌디에이고 등 미국 서부 코스트코 100여개 매장에 삼립 치즈케익을 선보였다.

11월부터는 초도물량 대비 9배 확대된 2차 물량 500만봉을 미국 전역 약 300개 코스트코 매장에 공급했다. 2차 물량은 초도 대비 2배 이상 높은 점당 평균 매출을 기록했다. 올해 7월까지 약 1000만봉을 추가 수출할 계획이다.

삼립 치즈케익은 서양의 ‘굽는’ 방식과 동양의 ‘찌는’ 방식을 접목한 제조 공법을 사용했다. K-스타일 제조 방식은 미국 디저트와 차별화되며 현지 소비자들의 취향을 공략했다. 시카고·디트로이트 등 미국 중동부 코스트코에서는 전체 식품군 중 주간 최상위 매출 제품을 기록했다.

삼립 치즈케익은 베트남과 중동을 포함한 15개국에 수출 중이다. 2025년 하반기 해외 매출은 전년 동기 대비 120% 이상 증가했다.

삼립 관계자는 “양산빵 제조 노하우를 바탕으로 리테일 시장에서 높은 접근성과 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.