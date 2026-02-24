제7대 보험연구원장 2029년까지 3년 임기

[헤럴드경제=박성준 기자] 보험연구원은 24일 사원총회를 열고 제7대 원장으로 김헌수 순천향대 교수를 선임했다고 밝혔다. 김 신임 원장의 임기는 오는 3월 1일부터 2029년 2월 28일까지 3년이다.

김 신임 원장은 부산대 경영학과를 졸업하고 조지아주립대학교에서 박사 학위를 취득했다. 이후 금융위원회 금융발전심의위원회 위원·금융옴부즈만 위원, 금융행정혁신위원회 위원, 금융감독원 제재심의위원회 위원, 보험산업 감독혁신 태스크포스(TF) 위원장, 금융감독자자문위원회 보험분과위원장을 역임했다.

지난 대선에서는 이재명 대통령(당시 더불어민주당 후보)의 정책 싱크탱크인 ‘성장과 통합’의 금융분과 공동부위원장을 역임하고, 정부 출범 이후 국정기획위원회 제1경제분과 자문위원으로 일하기도 했다.

아울러 2017년에는 한국보험학회 제29대 회장을 맡았으며 한국리스크관리학회 회장, 아시아태평양보험학회(APRIA) 회장 등을 지낸 보험전문가다.

김 신임 원장은 보험산업 전반에 관한 연구와 정책 자문 경험을 두루 갖췄다는 평가를 받는다. 보험연구원은 그동안 정책과 산업의 싱크탱크 성격의 기관으로서 학계 출신 원장이 자리해 왔다.