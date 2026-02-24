AI전문기업 메인라인(대표 최현길)이 라이나생명의 ‘PV산출·기초서류 자동화 사업’을 성공적으로 구축 완료했다고 밝혔다.

메인라인은 PV(보험료·책임준비금) 갱신·산출 자동화 솔루션 ‘MagicPV(Neo)’와 기초서류 자동화 솔루션 ‘MagicTerms’를 활용해 이번 사업을 성공적으로 수행했다. 라이나생명은 최근 개정·갱신 상품 급증으로 인한 업무 효율성 개선을 위해 이번 사업을 추진했다는 후문이다.

먼저 메인라인은 MagicPV(Neo)를 기반으로 PV자동산출과 갱신상품관리, 상품정보표준화 환경을 마련하고, △상품 기초정보 및 요율 정보의 관리 체계화 △정보변경에 유연한 자동PV산출 △수익성 산출을 위한 모델포인트 자동생성 △사업비 시뮬레이션 등을 구현했다.

기초서류 자동화는 ‘MagicTerms’로 △기초서류 조회 및 목차 파싱 △일괄변경 △변경대비표 자동생성 △상품문서 비교관리 등 기초서류 관리·운영의 필수 기능들을 구축했다.

성능 테스트 결과 PV테이블 산출 속도 비교 시 기존 15일가량 소요 기간을 시스템 도입 후 5일로 300% 단축했으며, 기초서류 작성 시간 또한 기존 2시간 대비 11분으로 10배 이상 단축하는 속도 개선 효과를 이뤄냈다.

이에 따라 라이나생명은 전 상품의 PV산출 자동화를 통해 대량 상품의 PV산출 속도를 개선하고, 상품개발 및 개정·갱신 시 기초서류 관리 업무도 자동화로 전환되어 상품 개발에 더욱 집중할 수 있는 업무환경이 마련되었다는 게 업체 측 설명이다.

한편, 메인라인은 AI기반 인슈어테크 솔루션으로 보험산업의 DX와 비즈니스 혁신에 앞장서고 있으며, 2024년 과학기술정보통신부 장관상과 2025년 중소벤처기업부 장관상을 2년 연속 수상하며 정부 부처로부터 인슈어테크 기업으로 기술력을 인정받고 있다.