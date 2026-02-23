1호선 역세권 입지, 완성형 주거 인프라 품은 온천장의 희소한 신축 단지 ‘주목’

개방감과 공간활용 둘 다 잡은 세대 내부와 다채로운 커뮤니티에 호평 이어져

24일(화) 특별공급 시작으로 25일(수) 1순위, 26일(목) 2순위 청약 진행

부산 인기 주거 지역인 온천장 권역에 오랜만에 공급되는 신규 분양 단지 ‘금정산 하늘채 루미엘’이 견본주택 개관과 동시에 수요자들의 뜨거운 관심을 받으며 청약 기대감을 높이고 있다. 지난 20일(금) 문을 연 견본주택에는 3일 동안 1만여 명의 인파가 모이며 문전성시를 이뤘다.

‘금정산 하늘채 루미엘’은 휴먼파크장전 지역주택조합이 시행하고 코오롱글로벌㈜이 시공을 맡은 주상복합 단지로, 부산 동래구 온천장 일대를 대표하는 초고층 랜드마크로 기대를 모으고 있다. 단지는 지하 6층~지상 48층, 3개 동 규모로 전용면적 59~128㎡ 아파트 669세대와 오피스텔 74실, 근린생활시설로 구성된다. 이 가운데 아파트 213세대와 오피스텔 74실이 일반 분양된다.

견본주택 내부에는 84㎡, 106㎡, 80㎡OT 총 세 개의 유니트가 마련됐다. 84㎡ 타입은 채광과 사생활 보호에 유리한 타워형 구조와 넉넉한 현관 팬트리, 드레스룸 등이 적용됐으며, 106㎡ 타입은 중대형 평형에 걸맞은 복도·현관 팬트리와 두 개의 드레스룸을 적용해 수납 특화 설계를 강화했다. 80㎡OT 타입은 주거형 오피스텔에서 보기 드문 4Bay 판상형 구조와 아파트급 공간감을 구현하는 등 기존 주거 단지와 차별화된 상품성에 방문객들의 호평이 이어졌다.

금정구 장전동에서 방문한 한 내방객 박모씨(48세)는 “인근에 거주하는 중으로 편리한 교통과 주거 인프라를 갖춘 것은 잘 알고 있었다”며 “중·고등학생 자녀와 함께 거주할 새 아파트를 알아보기 위해 방문했는데 전용 84㎡와 106㎡ 타입 모두 구조와 수납공간이 마음에 들어 어느 타입으로 청약에 나서야 할지 고민이 된다”고 말했다. 다른 방문객 손모씨(41세)는 “오피스텔 유니트를 관람했는데 4Bay 판상형 구조에 드레스룸도 갖춰져 아파트 유니트에 잘못 들어온 줄 알았다”며, “향후 임대를 고려하고 방문했는데 직접 거주해도 좋을 것 같다”고 말했다.

‘금정산 하늘채 루미엘’은 온천장 일대의 편리한 주거 환경을 가깝게 누리는 희소한 새 아파트로 주목된다. 단지는 지하철 1호선 온천장역을 도보로 이용할 수 있어 서면 등 주요 업무·상업지구로의 이동이 수월하다. 만덕~센텀 도시고속화도로 개통으로 동·서부산 접근성도 개선됐으며, 식물원로·우장춘로·중앙대로와 윤산터널, 산성터널, 경부고속도로 구서IC 등 광역 교통망 이용도 편리하다.

생활 인프라도 이미 완성 단계다. 홈플러스 동래점과 CGV, 롯데백화점 동래점, 롯데마트, NC백화점 부산대점 등 대형 쇼핑·문화시설이 가깝고, 온천장 및 부산대 상권을 통한 의료·금융·외식 인프라도 풍부하다. 금빛초·금정초·장전중이 도보권에 위치하며 부산과학고, 지산고, 동래여고, 사대부고 등 지역 내 우수 학군도 인접해 있다. 여기에 금강공원과 금강식물원, 금정산 국립공원이 가까워 도심 속 쾌적한 자연환경을 동시에 누릴 수 있다.

상품 설계 역시 차별화를 꾀했다. 최고 48층 초고층 설계를 통해 탁 트인 조망과 개방감을 확보했으며, 세대별 팬트리와 다용도실, 하늘채 고유의 ‘칸칸(KANKAN)’ 수납 시스템을 적용해 공간 활용도를 높였다. 층간소음 저감을 위해 욕실 등을 제외한 세대 내부에 60mm 완충재를 적용하는 등 주거 쾌적성에도 공을 들였다. 피트니스센터, GX룸, 스크린골프, 실내 골프연습장과 함께 공유 오피스, 멀티룸 등 복합 커뮤니티 시설을 조성해 여가와 업무를 아우르는 프리미엄 주거 환경을 구현할 계획이다.

‘금정산 하늘채 루미엘’은 내일인 2월 24일(화) 특별공급을 시작으로 25일(수) 1순위, 26일(목) 2순위 접수를 진행하며, 당첨자 발표는 3월 5일(목)이다. 정당계약은 3월 16일(월)부터 18일(수)까지 3일간 진행된다.

한편, 금정산 하늘채 루미엘의 견본주택은 부산광역시 동래구 충렬대로 일원에 위치하며, 입주는 2029년 1월 예정이다.