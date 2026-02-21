대만 수출 76%가 232조 조사 대상…야당은 재협상 요구

[헤럴드경제=정목희 기자] 대만 정부는 21일 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결과 도널드 트럼프 미국 행정부의 글로벌 관세 10% 신규 부과와 관련해 상황을 주시하고 있다며 신중한 입장을 밝혔다.

리후이즈 대만 행정원(내각) 대변인은 트럼프 대통령이 대법원 판결 직후 상호관세를 대체하기 위해 무역법 122조에 근거한 ‘글로벌 10% 관세’에 서명한 것과 관련해 “초기 판단으로는 대만에 미치는 충격과 영향이 제한적”이라고 말했다.

리 대변인은 상황을 지속적으로 면밀히 주시하면서 미국과 긴밀한 소통을 유지해 구체적인 조치를 파악하고 적시에 대응하겠다고 밝혔다.

최근 미국과 서명한 무역협정 및 투자협력 양해각서와 관련해서는 “미국 정부가 각국과 체결한 대미 무역합의를 어떻게 이행할지 아직 확정하지 않았다”며 “미국 정부의 대응 조치를 계속 면밀히 주시하고 신중히 평가해 후속 대응 방안을 검토할 것”이라고 설명했다.

그는 2024년 기준 대만의 대미 수출 품목 중 약 76%가 무역확장법 232조 관련 조사를 받았거나 조사 중인 항목이라며 “협상팀은 232조 관련 각종 관세에 대해 최혜국 대우 목표를 달성했다”고 밝혔다. 이는 관련 산업의 충격을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

다만 이번 판결은 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 상호관세에 적용되는 것이어서 무역법 301조나 무역확장법 232조 등에 따라 부과된 다른 관세는 유지된다.

무역확장법 232조는 관련 부처 조사를 통해 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 관세 권한을 대통령에게 부여하며, 무역법 301조는 미국에 불공정하고 차별적 무역 관행을 취하는 무역 상대국에 일정 기간의 통지 및 의견 수렴 등을 거쳐 대통령이 관세 등 보복 조처를 할 수 있게 한다.

미국과 대만이 지난 12일 서명한 무역협정에서 미국은 대만산 제품에 부과하는 상호관세율을 20%에서 15%로 낮추고 대만 공산품 1800여종에 대한 관세를 면제해주기로 했다. 대만은 관세 장벽의 99%를 철폐하거나 줄이고 자동차·농축산물에 대한 우대시장 접근을 제공하기로 했다.

양국은 지난달에는 대만 기업들이 미국에 2500억달러(약 362조원)를 투자하고 정부가 별도로 2500억달러 규모 신용보증을 제공해 기업들의 대미 투자를 촉진하는 내용의 양해각서를 맺었다.

제1야당인 국민당은 이날 보도자료를 내고 미국의 관세 인하를 대가로 대만이 대규모 대미 투자를 약속했으나 미 대법원판결로 그러한 투자의 기반이 흔들렸다며 “정부는 대만의 경제적 이익을 보호하기 위해 미국과 재협상하려 노력해야 한다”고 강조했다.