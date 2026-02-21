공식 아티스트 채널 기준 사상 첫 기록 유튜브, 블랙핑크에 레드 다이아몬드 어워즈 전달

[헤럴드경제=정경수 기자] 걸그룹 블랙핑크가 유튜브 구독자 1억명을 넘어서는 대기록을 세우며 글로벌 아티스트 최초라는 새 이정표를 세웠다.

유튜브는 21일 블랙핑크가 공식 아티스트 채널 가운데 처음으로 구독자 1억명을 달성했다고 발표했다. 2016년 6월 채널 개설 이후 약 9년 8개월 만에 이룬 성과다. 현재 채널에 등록된 영상은 총 648개다.

유튜브는 이를 기념해 특별 제작한 ‘레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈’를 블랙핑크에 전달했다. 이는 플랫폼 역사상 상징적인 성과를 기록한 채널에 수여되는 기념 어워즈다.

블랙핑크는 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ 등을 포함해 공식 채널에서만 총 9편의 영상을 ‘빌리언 뷰 클럽’(조회수 10억회 이상)에 올렸다. 또한 유튜브 역사상 ‘공개 24시간 내 최다 조회수’ 뮤직비디오 상위 10개 가운데 3개를 보유하고 있다.

최근 12개월 동안 블랙핑크 관련 영상의 누적 조회수는 33억회를 넘어섰다. 유튜브는 블랙핑크에 대해 “강렬한 에너지와 압도적인 퍼포먼스로 전 세계를 사로잡았으며, 연이은 메가 히트곡으로 글로벌 찬사를 받아왔다”고 평가했다.

리오 코헨 구글·유튜브 글로벌 음악 총괄은 “1억 구독자 달성은 그야말로 역사적인 순간”이라며 “전 세계 아티스트를 통틀어 최초의 기록”이라고 의미를 부여했다. 이어 “블랙핑크와 팬들 간의 강한 유대와 독보적인 영향력을 보여주는 사례”라며 “유튜브를 통해 국경을 초월한 메가 팬덤을 구축한 완벽한 본보기”라고 강조했다.