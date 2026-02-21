[헤럴드경제=김성훈 기자] 많은 여성들이 임신했을 때 커피를 끊어야 하는지 고민한다. 카페인이 태아에게 해로울까 염려하는 것이다.

이런 가운데 산모가 임신 중 ‘적당한 수준’의 커피를 마실 경우 아이의 아토피피부염 위험이 낮아졌다는 연구 결과가 나와 주목받고 있다. 아직 추가 연구가 필요한 단계로 커피 섭취를 적극 권장하는 것은 아니다. 전문가들은 단순히 커피를 끊는 것보다 카페인 총량을 조절하는 방식으로 접근해야 한다고 권고한다.

이화의대 환경의학교실 김이준 교수 연구팀이 한국의료정보학회지(Healthcare Informatics Research) 최신호에 발표한 ‘한국 어린이 환경보건 출생코호트’(Ko-CHENS) 기반 연구에 따르면, 임신 중 커피를 적정 수준 섭취한 산모에게서 태어난 아이는 아토피피부염 위험이 낮아지는 연관성이 확인됐다.

연구팀은 2015∼2019년 모집된 임신부와 자녀 3252쌍을 ‘커피 중단’(1809명), ‘하루 1잔 미만’(1225명), ‘하루 1잔 이상’(188명)의 3개 그룹으로 나눠 3년 후 영향을 추적 분석했다.

그 결과 ‘하루 1잔 미만’ 임신부는 ‘커피 중단’ 임신부에 비해 아이의 아토피피부염 발생 위험이 11% 낮은 것으로 나타났다. ‘하루 1잔 이상’ 임신부의 아이도 아토피피부염 발생 위험이 9% 낮아지는 연관성이 관찰됐지만, 통계적인 유의성은 없었다.

다른 알레르기 질환인 천식이나 알레르기비염의 경우 커피 섭취와의 뚜렷한 연관성이 관찰되지 않았다.

연구팀은 커피 속 항산화 성분과 항염 작용, 장내 미생물 환경 변화 등이 태아 면역 발달 과정에 관여해 아토피피부염 발생 위험을 낮췄을 가능성을 제기했다.

연구팀은 다만 이번 결과가 임신 중 커피 섭취를 적극 권장하는 근거로 받아들여져서는 안 된다고 선을 그었다. 관찰연구 특성상 인과관계를 단정할 수 없고, 커피 종류나 추출 방식, 동반 식습관 등 다양한 변수들이 충분히 반영되지 못했을 가능성이 있다는 것이다.

연구팀은 “이번 연구는 임신 중 적당한 커피 섭취가 유아기 아토피피부염 위험 감소와 관련될 수 있음을 보여주는 국내 최초의 출생 코호트 분석”이라면서도 “추가 연구를 통해 인과관계를 확인할 필요가 있다”고 밝혔다.

전문가들은 단순히 커피를 마실 것인지보다 카페인 섭취 총량을 관리해야 한다고 조언한다. 커피 외에도 녹차, 초콜릿, 콜라 등에 카페인이 들어있고, 개인 별로 카페인 분해 능력도 다르기 때문이다. 다수의 연구는 하루 카페인 총섭취량을 200mg 이하로 유지하라고 제시한다. 보통 아메리카노 한 잔에는 95㎎가량의 카페인이 들어 있다.