‘필 앤 드라이브’ 캠페인 시작 고객 참여형 시승 이벤트 이달 20~22일 신청 접수

[헤럴드경제=정경수 기자] 폭스바겐코리아가 올해 고객 참여형 소셜 시승 캠페인 ‘필 앤 드라이브’를 본격 전개하고, 이달 대표 모델로는 대형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘아틀라스’를 선정했다고 20일 밝혔다.

‘필 앤 드라이브’는 2022년부터 이어온 정기 시승 프로그램으로, 매월 폭스바겐의 주력 모델을 선정해 3박 4일간 깊이 있게 체험할 수 있도록 운영된다. 골프, 아틀라스, 투아렉 등 핵심 차종을 고객의 실제 라이프스타일에 맞춰 경험하도록 기획된 고객 참여형 캠페인이다.

폭스바겐코리아는 ‘사람을 위한 자동차’이라는 브랜드 철학을 보다 직접적으로 전달하기 위해 고객 경험 기반 소통을 강화하고 있다. 차량의 가치는 실제 주행에서 드러난다는 점에 착안해, 출퇴근은 물론 주말 가족 나들이 등 일상 속 다양한 주행 환경에서 독일 엔지니어링의 완성도를 체감할 수 있도록 했다. 시승 후기는 폭스바겐 공식 인스타그램을 통해 공유되며 예비 고객과의 소통 창구 역할을 하고 있다.

이달 캠페인 모델인 아틀라스는 동급 최대 수준의 차체 크기와 넉넉한 실내 공간을 갖춘 대형 패밀리 SUV다. 여유로운 공간 활용성과 안정적인 주행 성능, 첨단 편의·안전 사양을 고루 갖췄다는 평가를 받는다. 특히 올해 초 한국자동차전문기자협회 ‘2026 올해의 내연기관 SUV’ 부문을 수상하며 상품성을 인정받았다.

이번 시승 캠페인 당첨자는 내달 6일부터 9일까지 아틀라스를 직접 운행하게 된다. 대형 SUV 특유의 공간감과 주행 안정성, 폭스바겐 특유의 정제된 드라이빙 감각을 일상과 레저 환경에서 폭넓게 경험할 수 있다.

참여는 이날부터 22일까지 폭스바겐 공식 인스타그램 이벤트 게시물에 댓글을 남기면 가능하다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 “아틀라스는 강력한 주행 성능과 우수한 안정성을 갖춘 다재다능한 패밀리 SUV”라며 “올해도 ‘필 앤 드라이브’ 캠페인을 통해 전 차종에 걸쳐 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.