프리미엄 호텔·리조트 입점 레퍼런스…공간 맞춤형 큐레이션

[헤럴드경제=박연수 기자] 교촌에프앤비의 수제맥주 브랜드 문베어가 지난 1월 21~23일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 호텔페어’에 참가했다고 밝혔다.

‘2026 호텔페어’는 호텔 개발·운영·솔루션·F&B 등 산업 전반을 아우르는 국내 대표 호스피탈리티 B2B(기업간 거래) 전문 전시회다. 약 150개 기업이 참가한 행사에서 문베어는 ‘Food&Beverage(식음료)’ 부문에 참가했다.

문베어는 대표 5종 제품군(윈디힐 라거, 문댄스 골든에일, 짙은밤 페일에일, 소빈블랑 IPA, 모스카토 스위트 에일)을 선보였다. 라운지·풀사이드 바·다이닝 룸 등 다양한 큐레이션을 통해 호텔과 리조트 분위기와 조화를 이루는 경쟁력을 제안했다.

문베어는 인천 ‘홀리데이 인’의 브랜드존 ‘문베어존’ 운영과 ‘그랜드 하얏트 서울’과의 여름 시즌 협업, 제주 ‘JW 메리어트 호텔’의 가을 한정 ‘비어 페스타’ 참여 등 프리미엄 호텔과 리조트를 중심으로 유통 채널을 확장해 왔다.

교촌에프앤비 관계자는 “이번 2026 호텔페어 참가는 호텔 F&B 관계자들에게 문베어만의 차별화된 라인업을 각인시키고, 비즈니스 협력 체계를 공고히 하는 발판이 됐다”고 전했다.