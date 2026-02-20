[헤럴드경제=함영훈 기자] 영월은 간도와 대마도를 포함한 조선 8도 중 풍부한 산물, 아름다운 경치, 재난없는 천혜의 입지 등으로 선별한 ‘십승지’, 즉 살기좋은 곳 톱10 중 하나이고, 국가지질공원 다운 신비롭고 청정한 자연, 30여개의 미술관·박물관 등 한걸음 한걸음 옮기기 무섭게 다채로운 매력들이 여행자의 감성을 자극하는 곳이다.

그러나 이렇게 살기좋은 영월은 슬픈 역사를 온몸으로 안아준 역사도시이기도 하다. 엄흥도 같은 영월의 호장(고을 리더), 백성, 중앙에서 부임한 목민 등이 한마음 한뜻으로, 단종을 위해 정성을 모은 곳이기도 하다. 가슴 저린 역사인문학 여행도시로서의 면모 역시 영월을 찾는 이유이다.

단종(박지훈 분)과 호장 엄흥도(유해진 분)이 열연한 영화 ‘왕과 사는 남자’가 천만관객을 향해 질주하는 가운데, 영월을 찾는 여행자들도 급속히 늘고 있다.

영월군문화관광재단은 영화 개봉 후 맞은 설 연휴 기간 단종이 갇혀 있던 청령포를 방문한 관광객은 1만641명으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 설 연휴 때 2006명의 관광객이 찾은 것보다 5배 이상 많은 수치다.

문체부 선정 올해의 문화도시로 선정된 점, 영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 등에 힘입은 것으로 풀이된다. ▶헤럴드경제 2월18일자 ‘‘왕사남’ 영월은 보물 창고..올해의 문화도시 등극[함영훈의 멋·맛·쉼]’ 보도

‘왕과 사는 남자’는 탐욕스런 살인마 수양에 의해 폐위된 단종이 청령포에서 호장 엄흥도를 비롯한 마을사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다. 엄흥도는 단종이 피살된 후 버려진 시신을 목숨걸고 수습해 지금의 장릉터인 영월 동을지산에 안치한뒤 홀연히 사라졌다.

단종의 엄흥도, 수천명의 충신들의 넋을 기리기 위한 제59회 단종문화제는 오는 4월 24∼26일 세계유산 장릉과 동강 둔치 등지에서 열린다. 영월군 문화관광재단도 영화의 흥행이 단종문화제 기간까지 이어질 것에 대비해 행사 준비를 철저히 한다는 계획이다.