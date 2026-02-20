[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 베트남 하노이 인근 흥옌시 빈컴 메가몰 오션시티에서 산학협력 합작으로 추진한 베트남 K-뷰티 공동브랜드 ‘코레브(CORÉV)’ 플래그십 스토어 오픈식을 개최했다고 19일 밝혔다.

개소식에는 대구한의대 총장, 산학부총장, 산학협력단장과 참여 기업 관계자, 재학생 등이 함께 현지를 방문해 글로벌 K-뷰티 허브로서의 입지를 다졌다.

이번 행사는 베트남 내 K-뷰티 산업의 글로벌 확산과 한국–베트남 간 전략적 협력 강화를 위해 마련된 자리로, 공동브랜드 ‘코레브(CORÉV)’는 양국 간 지속적이고 견고한 협력 관계를 상징하는 브랜드다.

플래그십 스토어는 베트남 최대 기업인 빈그룹(Vingroup)이 하노이 인근 흥옌시에 조성한 대규모 신도시 내 핵심 상권인 ‘K-TOWN’에 위치해 향후 베트남 내 K-뷰티 확산의 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

이번 개소를 통해 대구한의대 학교기업인 ‘하니코스메틱’을 비롯한 경북도 내 기업 11개사의 뷰티 제품이 입점했다.

아울러 창업교육센터는 뷰티케어학과 학생들과 함께 플래그십 스토어 오픈과 연계해 이틀간 K-뷰티 체험형 글로벌 창업교육 프로그램을 운영했다.

이번 프로그램은 퍼스널컬러 진단과 메이크업 체험 등 K-뷰티 서비스를 현지 소비자에게 직접 제공하고, 그에 따른 소비자 반응을 수집·분석하는 실습 중심 교육으로 진행됐다.

이를 통해 현지 소비자의 관심도와 선호도를 사전에 확인했으며 참가 학생들은 전공 역량을 기반으로 부스 운영과 시장조사를 병행하며 글로벌 시장에 대한 이해와 제품 아이템 기획 역량을 강화하는 성과를 거뒀다.

또 베트남 Biz-Lab의 성공적인 추진을 위해 대구한의대 산학협력단과 K-BOX Retail 간 협약식도 함께 진행됐다.

양 기관은 ▲K-MEDI 성장 촉진을 위한 협력 및 Biz-Lab 추진 ▲화장품 산업 발전을 위한 기술·정보 교류 ▲해외 시장 공동 진출 협력 등 화장품 분야 비즈니스 역량 강화를 위한 상호 협력에 합의했다.

변창훈 대구한의대 총장은 “이번 베트남 플래그십 스토어 오픈은 단순한 해외 진출을 넘어, 대구한의대가 추진 중인 ‘K-MEDI 실크로드 프로젝트’의 글로벌 확산을 위한 새로운 출발점”이라며 “교육·연구·산업이 유기적으로 연계되는 지속가능한 산학협력 모델을 베트남을 거점으로 본격화해 나가겠다”고 말했다.

한편 대구한의대는 이번 베트남 플래그십 스토어 개소를 계기로 K-MEDI 실크로드 프로젝트를 지속적으로 확대하고 전통의학·바이오·뷰티 산업이 융합된 글로벌 산학협력 선도 대학으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이다.