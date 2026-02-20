- ㈜엔스에비뉴, 상업시설 임대관리 구독서비스‘스페이스 밸류’ 본격화

- 모바일로 간편하게 임대관련 사항을 입체적으로 관리하는 임대관리 플랫폼으로 진화

- 부동산 서비스 산업 경쟁력 강화

분양대행사업과 임대관리사업을 주력으로 하고 있는 ㈜엔스에비뉴는 임대인 대상 상업시설 관리 구독 서비스인 ‘스페이스 밸류’를 통해 새로운 임대관리 등이 가능한 부동산 모바일 서비스를 더욱 강화하여 선보인다.

상가, 오피스 등 상업시설의 경우 각 업장의 매출, 임대료, 관리비 등 임대인이 직접 관리하려면 시간 및 노력이 많이 필요하기 마련이다. ‘㈜엔스에비뉴’는 이러한 불편함을 해결하고 더 빠르고 간단하게 관리하기 위해 개발한 상업시설 임대관리 서비스 ‘스페이스 밸류’ 구독서비스 사업을 더 확대하고 본격화 한다. ‘스페이스 밸류’서비스는 임대인이 주기적으로 시간을 들여 관리하던 부분을 모바일에서 간단하게 관리할 수 있도록하는 임대인대상 관리 플랫폼이다. 서울의 상업시설 대상으로 처음 서비스를 선보이며, 고객들에게 주목받고 있는 서비스이다.

㈜엔스에비뉴 관계자에 따르면, 스페이스 벨류 상업시설관리 구독서비스 이용 시 임대인은 모바일을 통해 월 정기 소식지를 확인하는 것만으로 직접 방문할 필요 없이 고효율의 임차 관리가 가능하고, 임차 호실별 매출 추정, 임대료 및 관리비 등 보다 편리하고 가시성 높은 상업시설 관리 서비스를 제공 받을 수 있게 된다는 설명이다. 또한, 직장인 등 바쁜 임대인 부터 물리적 이동이 어려운 장거리 거주·중장년층 임대인까지 폭넓게 이용 가능한 서비스로 자리 잡고 있다”고 밝혔다.

실제로 제주특별자치도에 거주중인 A씨(금융사 매니저)의 경우 서울 강서구의 상업시설을 ‘스페이스 밸류’ 구독서비스를 통해 관리하고 있다. A씨는 6개월간 임대 매치가 되지 않아 고민하던 중 ‘스페이스 밸류’서비스를 신청하고 이른 시일 안에 임차 유치에 성공했다. 또한 매월 보내주시는 상권 정보, 임차인 영업 상황 등 알찬 정보를 제공받고 있어서 매우 만족하고 있다고 밝혔다.

‘스페이스 밸류’ 구독서비스의 장점은 임대차계약 기간이 만료되더라도 구독자가 더 확장된 서비스를 원한다면 임대차 계약 연장, 혹은 신규 임차인 매칭 등 ㈜엔스에비뉴의 전문성과 확보된 테넌트 데이터를 기반하여 제공하는 전반적 매물 관리 대행 서비스도 제공받을 수 있어 편리하다.

㈜엔스에비뉴는 지난 13년간의 경험을 토대로 ‘스페이스 밸류’ 구독서비스 뿐만 아니라 다양한 부동산 서비스를 연구·기획하여 고객들이 더욱 편리한 관리서비스를 제공 할 계획이며, 소비자의 니즈를 연구하여 부동산 서비스 산업의 입지를 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.