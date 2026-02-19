최근 청약시장 전용 59㎡ 타입이 강세, 실수요 몰리며 인기 상승세

지난 5년간 해운대구 소형 공급 422가구 불과, 희소가치 높아

최근 부동산 시장에서 전용면적 59㎡타입이 청약시장에서 강세를 보이며, 소위 ‘국민평형’으로 불리는 전용면적 84㎡타입의 인기를 넘어서고 있다. 최근 1~2인 가구의 증가로 소형 평형 아파트에 대한 선호도는 오른 반면, 공급은 감소하고 있어 희소가치가 커졌기 때문으로 풀이된다.

부동산R114 자료를 보면 지난해 12월 울산시 남구 야음동 일원에 분양한 ‘울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지’는 1순위 청약에서 전용면적 59㎡타입 총 25가구(특별공급 제외) 모집에 1,163명이 몰리며 46.5대 1로 최고 경쟁률을 기록했다. 나머지 전용면적 84㎡타입은 105가구(특별공급 제외) 모집에 441건이 접수된 점을 고려하면 소형 평형의 인기가 눈에 띄게 높았던 셈이다.

업계에서는 이 같은 소형 평형의 인기가 희소가치의 상승 때문이라고 보고 있다. 소형 평형을 선호하는 1~2인 가구는 매년 증가하는 반면, 소형 아파트 공급 비중은 감소세를 보이고 있어 경쟁력이 강화되고 있다는 분석이다.

실제로, 행정안전부 주민등록인구통계 자료에 따르면 전국 1~2인 가구 수는 △2023년 1,580만1,673가구 △2024년 1,612만7,871가구 △2025년 1,642만2,991가구로 매년 증가하고 있다.

이에 반해 소형 평형의 아파트는 더욱 찾아보기 어려워졌다. 부동산R114 자료를 보면 전국의 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트 공급물량(임대 제외)은 △2023년 9만675가구 △2024년 7만6,160가구 △2025년 5만2,179가구로 감소하는 추세다. 전체 공급 대비 비중도 △2023년 29.25% △2024년 23.87% △2025년 22.15%로 줄어들고 있다.

한 부동산 관계자는 “소형 평형은 신혼부부나 사회초년생을 비롯해 노인부부가구와 같은 고령층까지가 실수요층”이라며 “다양한 계층에 실수요자들이 분포해 있는데 공급은 오히려 감소세에 있어 미래가치 면에서도 기대감이 높을 것으로 보인다”라고 밝혔다.

이러한 가운데, 부산 해운대 센텀시티 인근에 소형 평형을 공급하는 신규 단지가 눈길을 끈다. DL이앤씨는 부산 해운대구 재송동 일원 재송 2구역 재건축 사업을 통해 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’를 분양 중이다. 이 단지는 지하 6층~지상 34층, 8개 동, 전용 면적 59~84㎡ 총 924가구 규모로 이중 전용 면적 59㎡ 타입 166가구가 일반분양으로 공급된다.

단지는 그동안 해운대구에서 공급이 드물었던 소형 평형으로 구성돼 희소가치가 높다. 부동산R114에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) 해운대구에서 분양한 전용 60㎡ 이하 소형 평형은 422가구(임대 제외)에 불과하다.

아울러 브랜드 가치에 걸맞은 차별화된 상품성을 갖췄다. 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신설계와 ‘스마트 클린&케어 솔루션’, 소음 저감에 최적 설계된 ‘D-사일런트 후드’ 등이 적용된다. 커뮤니티 시설로는 실내골프연습장과 건식사우나, 스포츠코트, 피트니스, G.X룸 등이 마련된다. 실내 놀이터인 키즈 라운지, 안전한 등하원을 위한 키즈 스테이션, 작은 도서관인 라운지 카페부터 프라이빗 오피스룸, 조경과 연계한 드포엠카페, 게스트하우스 등 다양한 공간이 조성된다.

조경의 경우 e편한세상의 프리미엄 조경 브랜드인 ‘드포엠(dePoem)’을 적용한다. 드포엠의 대표 공간인 ‘드포엠파크’는 잔디마당과 수경시설이 있는 공간으로 단지 중심에 조성된다. 미스트 폴이 있는 숲속 휴게공간 ‘미스티포레’와 어린이 놀이터인 ‘드포엠플레이’ 등 다채로운 테마의 조경 공간도 마련된다.

여기에 중도금 60% 전액 무이자와 계약금 5%를 적용해 초기 자금부담을 덜었다. 즉, 계약금 5%를 납부하면 입주 예정인 2027년 10월까지 추가 비용 부담 없이 내 집 마련에 나설 수 있는 셈이다. 여기에 재당첨 제한, 거주의무기간이 없어 투자 가치가 높다.

특히, 발코니 확장비가 무상인 만큼 추가 비용 부담도 덜 수 있다. 통상 발코니 확장은 사실상 기본 옵션으로 인식되고 있다. 거실과 방을 넓히고 수납 공간을 확충하는 데 필수적인 요소이기 때문인데, 발코니 확장 비용 책정액은 초기 자금 부담의 크기를 좌우하는 요인이 되는 만큼 이번 무상 제공이 수요자들에게 높은 관심을 받고 있다.

당첨자 발표는 2월 20일(금), 정당 계약은 3월 3일(화)~5일(목) 3일간 진행된다. 주택전시관은 부산 부산진구 신암로 일원에 위치해 있으며, 입주는 2027년 10월 예정이다.