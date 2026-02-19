美 CPI 발표 등에 가격변수 소폭 반등

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행은 19일 오전 유상대 부총재 주재로 ‘시장상황 점검회의’를 열고 설 연휴 기간 국제금융시장 상황과 국내 금융·외환시장에 미칠 영향에 대해 점검했다고 밝혔다.

지난 14일부터 18일까지 5일간 이어진 설 연휴 기간 국제금융시장에서는 미국 소비자물가지수(CPI) 등 주요 경제지표 내용, 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개, 주요 기업 실적발표, 미-이란 핵 협상 진행경과 등에 주요 가격변수가 소폭 등락했다.

주요국 국채금리가 대체로 소폭 하락하고 주가는 상승했다. 미 달러화는 주요국 대비 강세를 나타냈다.

한국물의 경우 원화가 미 달러화 대비 소폭 약세(-0.7%, NDF 기준)를 보였으며, 국가 신용위험을 나타내는 지표인 CDS 프리미엄은 18일 기준 22.5bp(1bp=0.01%포인트)를 유지했다.

유상대 부총재는 회의에서 “이번 설 연휴 기간 중 국제금융시장이 큰 이벤트 없이 비교적 안정세를 나타냈지만 주요국 통화정책 기조 및 재정 확대에 대한 경계감, 인공지능(AI) 수익성 논란, 지정학적 리스크 등 글로벌 불안 요인이 상존하고 있다”며 “이런 상황에서 국내에서는 2월 들어 주요 가격변수의 변동성이 높아져 있는 만큼 대내외 위험 요인의 전개 상황과 국내 금융·외환시장에 미치는 영향을 경계감을 가지고 계속 점검해 나갈 것”이라고 말했다.