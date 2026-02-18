삼성전자, ‘비스포크 AI 가전’ 럭셔리 빌트인 브랜드 ‘데이코’ 라인업 선봬 LG전자, SKS·LG 시그니처 제품 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성전자와 LG전자가 17일부터 19일(현지시간)까지 미국 올랜도에서 열리는 북미 최대 주방·욕실 전시회 ‘KBIS(The Kitchen & Bath Industry Show) 2026’에서 프리미엄 제품 및 설루션을 선보인다고 18일 밝혔다.

삼성전자는 ‘더 나은 일상을 만들다’를 주제로 약 112평 규모의 전시 공간을 마련하고, ‘비스포크 인공지능(AI) 가전’과 럭셔리 빌트인 브랜드 ‘데이코’ 라인업을 선보인다.

올해까지 CES 혁신상을 10회 수상한 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고는 내부 카메라를 이용해 식재료를 인식하는 ‘AI 비전’ 기능을 탑재했다. 올해는 구글 제미나이를 결합해 인식 가능 대상을 크게 확대했다.

이 밖에도 북미 시장 특화 제품으로 상단 쿡탑과 하단 오븐을 결합한 ‘비스포크 슬라이드인 인덕션 레인지’, 벤트 타입 건조 방식으로 68분 만에 세탁부터 건조까지 완료하는 ‘비스포크 AI 벤트 콤보’ 세탁건조기 등을 만나볼 수 있다.

데이코는 1도어 컬럼형 냉장·냉동고와 전자레인지와 오븐이 결합한 콤비 월 오븐, 스톰워시·오토 릴리즈 도어 기능이 적용된 식기세척기 등을 소개한다.

아울러 삼성전자는 이번 전시회에서 관람객 참여형 체험 행사도 운영한다. 전시장 입구에서 촬영한 관람객 사진을 드로잉 로봇이 스케치해 스티커로 제작한다. 관람객들이 이를 벽면에 부착하면 ‘더 나은 일상을 만들다’ 문구가 완성되는 방식이다.

LG전자는 이번 전시에서 1003㎡(약 303평) 규모의 부스를 설치하고 ▷‘SKS’와 ‘LG 시그니처(SIGNATURE)’ 등 프리미엄 가전 ▷핵심 가전 부품 기술 기반의 고효율 가전 ▷북미 B2B 시장을 겨냥한 건물 관리 플랫폼 ‘LG 씽큐 프로’ 등을 소개한다.

특히 29인치 SKS 워시콤보·건조기 등으로 이뤄진 ‘SKS 런드리 설루션’을 처음 공개한다. 딥러닝 기반 인공지능(AI) 제어로 드럼의 회전 속도를 정밀 조절해, 6모션 세탁·건조 성능을 구현한다.

조리대·수납장·가전 기능을 통합한 아일랜드 시스템 제품도 전시된다. 조리대 아래 숨겨진 ‘히든 인덕션’은 사용할 때만 불빛으로 화구가 표시되며 ‘일체형 후드’는 사용하지 않을 때 조리대 아래로 완전히 사라진다.

이 외에도 ‘36인치 컬럼 냉장고·냉동고’, ‘36인치 풀플렉스 인덕션 쿡탑’ 등 SKS 주방 가전 신제품을 소개한다.

또한, LG전자는 북미 고객의 취향을 반영한 디자인 컬렉션으로 프리미엄 가전 ‘LG 시그니처’를 선보인다. ‘LG 시그니처’는 ▷아이코닉 ▷테일러드 ▷심리스 등 세 가지 디자인 컬렉션을 도입, 프리미엄 가전의 선택지를 넓혔다.

‘아이코닉 컬렉션’은 북미 고객들이 가장 선호하는 메탈을 주 소재로 사용됐다. 개성을 추구하는 고객을 위한 ‘테일러드 컬렉션’은 그린, 화이트 등 주변 인테리어와 조화를 이루는 컬러를 강조했다.

‘심리스 컬렉션’은 럭셔리 가구 브랜드 ‘폴리폼’과 협업해 돌출된 부분 없이 가구 라인에 맞춰 밀착되는 빌트인 스타일을 구현했다.