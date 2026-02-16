[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 노홍철(46)이 아프리카 탄자니아에서 공개한 ‘사자와의 교감’ 사진이 동물 학대 논란으로 번지고 있다. 노홍철은 사자를 쓰다듬는 모습을 보였는데, 사자가 약에 취해 있다는 지적이 나왔다. 의혹이 확산되자 노홍철은 “탄자니아에서는 동물용 약이 판매되지 않으며, 사자는 자고 있는 것”이라는 관계자의 답변을 공유하며 해명에 나섰다.

노홍철은 15일 소셜미디어를 통해 “‘윤리적인 야생 동물 교감’이라는 키워드 보고 다녀왔는데 귀한 의견이 있다”며 의혹에 대해 확인해보겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 이어 16일 다시 글을 올려 “이용한 시설, 현지 여행사들, 제 사진과 함께 글을 올리신 분께 문의했다”며 답장 내용을 공유했다.

노홍철에게 답장을 보낸 이는 “약물 사용은 사실이 아니다”라며 “잘못된 정보”라고 밝혔다.

그는 이어 “탄자니아에서는 동물용 약이 판매되지 않는다”며 “이 글을 쓴 사람은 동물의 행동에 대해 아무 것도 모르는 것 같다”고 지적했다. 그러면서 그는 “사자는 아침과 저녁에만 활동하고 오후에는 쉬는 시간”이라며 “이 사진도 분명 오후에 찍은 것이고, 사자는 자고 있는 것”이라고 반박했다.

이번 논란은 노홍철이 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아프리카 초원에서 백사자의 배를 쓰다듬고 나란히 걷는 모습이 담긴 사진을 게재하면 불거졌다. 당시 그는 “잠자는 사자의 털끝을 건드려본다”라고 적었다.

하지만 이를 두고 한 아프리카 여행 전문 여행사는 SNS에 “이 사자가 정상으로 보이시나요? 잠자는 사자로 동화적 포장을 해보려 해도 이 사자는 약에 취해있습니다”라고 밝혔다.

사자가 인간의 손길에도 저항하지 못하는 이유는 진정제나 수면제 같은 약물을 투여해 무기력하게 만들었기 때문이라는 주장이다.

이 계정은 “사자의 눈과 행동을 보세요, 그들에게 무슨 짓을 하고 있나요? 이들은 트랭퀼라이저(tranquilizer) 또는 세데이티브(sedative)와 같은 진정 수면제를 투여하여 사자를 무기력하고 졸리게 만듭니다”라고 비판했다.

여행사는 이어 2015년 다큐멘터리 ‘블러드 라이온즈(Blood Lions)’를 언급하며, 관광객과의 촬영을 위해 약물을 주입하고 결국 ‘통조림 사냥(Canned hunting·갇힌 공간에서의 사냥)’으로 이어지는 잔혹한 상업적 구조를 저격했다.

그러면서 “이런 곳이 꿈결처럼 포장되어 끔찍한 산업이 발전하지 않길 바란다”라고 꼬집었다.