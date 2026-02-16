국가데이터처 ‘소유물건수별 주택소유자’ 분석 강남3구 다주택 거주자 가장 많아…다음은 노원

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 연일 다주택자의 매물 출회를 압박하고 있는 가운데 국내서 2주택 이상 보유자가 가장 많이 사는 곳은 강남 3구(강남·송파·서초)인 것으로 집계됐다. 그 다음으로 다주택자 거주 수가 많은 곳은 노원구였다. 이에 다주택자의 ‘급매물’이 쏟아질 시 그 효과가 일부 지역에 한정될 수 있다는 분석이 나온다.

강남 3구에만 다주택자 약 8만명…노원 2만명 육박

16일 본지가 이연희 더불어민주당 의원실을 통해 국가데이터처의 ‘서울시 25개 자치구별 소유물건수별 주택소유자 수 및 비중’을 분석해 본 결과, 지난 2024년 기준 서울에서 주택을 2건 이상 보유한 자 수가 가장 많은 곳은 송파구(2만9710명)이었다. 그 다음은 강남구(2만8470명), 서초구(2만1702명) 등을 기록해 강남 3구에만 약 8만여명의 다주택자가 살았다.

단 해당 통계는 다주택 매물의 주민등록상 주소가 아닌, 다주택자가 현재 살고 있는 거주지를 기준으로 한 것으로 정확한 매물의 위치를 파악하는 데는 한계가 있다는 설명이다. 국가데이터처 관계자는 “이를테면 강남구에 거주하는데, 집이 두 채 이상인 사람은 강남구 다주택자 통계로 잡혀있다”며 “집이 어디에 있는지는 확인이 안 된다”고 설명했다.

강남 3구 다음으로 다주택자가 많이 거주하는 곳은 1만9979명의 다주택자가 사는 노원구로 집계됐다. 인근 공인중개사들에 따르면 노원구는 노인의 비중이 높고, 또 오랜 기간 거주한 주민들이 대다수다. 특히 상계주공을 중심으로 약 3만6000가구가 넘는 세대가 있다보니, 세대 수가 적은 지역 대비 상대적으로 다주택자도 많이 발발한 것으로 보고 있다.

다음으론 강서구(1만9244명)가 가장 많았으며, 양천구(1만9240명), 성북구(1만7268명), 은평구(1만6747명), 강동구(1만6649명) 순이었다. 마포구(1만5341명)에도 1만5000명대 다주택자가 살았으며, 동작구(1만4907명), 관악구(1만4585명), 영등포구(1만4103명)도 2채 이상의 주택을 보유한 이가 다수 거주했다.

한편 거주민 중 다주택자를 비율로 따져보니 2주택 이상 소유자의 비중이 가장 높은 곳은 종로구(17.6%)로 나타났다. 강남구(17%), 서초구(16.7%)가 그 뒤를 이었으며, 용산구(16%), 중구(15.7%), 송파구(15.5%), 마포구(15.1%) 등이 이어졌다. 광진구와 양천구도 각각 14.5%와 14.4%로 그 뒤를 이었으며, 성동구(14.2%)와 서대문구(14.1%)도 15%에 육박했다.

다주택 매물 출회? 지역별 편차 있어

앞서 정부는 그간 5월 9일 종료 예정인 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 예정대로 시행하겠다고 밝히며 다주택자에게 ‘한 채만 남기고 팔라’는 메시지를 전달해 왔다. 다주택자의 매물이 시장에서 원활히 소화될 수 있도록 제도적 보완책도 병행하고 있다. 지난 12일 발표된 정부의 다주택자에 대한 양도소득세 중과 보완조치에 따르면 무주택자 서울 등 토지거래허가구역 내 주택을 매입할 때 세입자의 임대차 계약 기간이 남아 있다면 실거주 의무 적용을 일정 기간 유예하기로 했다.

이 같은 상황에서 다주택자의 주택 위치를 파악할 순 없지만, 대부분의 다주택자가 보유 주택 중 한 곳에서 실거주한다는 사실을 고려했을 때 매물이 강남3구, 그리고 노원구, 강서구, 양천구 등의 순으로 집중될 수 있다는 게 전문가 분석이다.

다만 다주택자의 매물이 시장에 출회되는 속도와, 또 이 매물이 소화되는지 여부는 지역별로 편차가 있을 것으로 보인다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “현재 강남권‧한강벨트 중심의 매물증가 추세가 점차 외곽지역으로 확산될 가능성도 존재한다”면서도 “다만 가격 상승이 막 시작된 중저가지역의 경우 전월세 매물감소 추세가 상대적으로 빠르고, 실수요 유입이 여전히 꾸준해 매매매물 소진 속도는 상대적으로 빠를 수 있다”고 말했다.