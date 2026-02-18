신규 채용에 월 90만원씩 최대 3년 사회문제 해결 기업에 1억 인센티브

[헤럴드경제=손인규 기자] 사회적기업이 취약계층을 채용하면 서울시가 최대 3년간 월 90만원의 인건비를 지원하고, 사회문제 해결 성과를 낸 기업에는 최대 1억원의 인센티브가 지급된다.

서울시는 사회적기업의 고용 부담을 줄이고 성과에 따른 보상을 지원하는 ‘(예비)사회적기업 일자리창출 사업’과 ‘사회적가치 창출 활성화 사업’을 본격 추진한다고 18일 밝혔다.

이번 사업으로 예비사회적기업과 사회적기업은 인건비 부담 없이 취약계층 채용을 확대하고, 창출한 사회적 가치에 대해 현금 보상을 받아 재투자 여력을 확보할 수 있게 된다. 취약 계층에게는 단기 일자리가 아닌 지속 가능한 고용 기회가 제공될 것으로 기대된다.

먼저 서울시는 취약계층을 신규 채용하는 사회적기업에 인건비를 지원하는 ‘일자리창출 사업’을 통해 약 1064명 규모의 사회적기업 고용을 지원한다. 대상은 서울시 관내 인증 사회적기업과 예비 사회적기업이다.

기업이 취약계층을 신규 채용해 6개월 이상 고용을 유지하면 매월 정액의 인건비를 지원받는다. 지원 금액은 기업의 사회적가치지표(SVI) 등급에 따라 차등 지급된다.

지원 기간은 1년 단위 약정으로 진행되며 매년 재심사를 거쳐 계속 여부를 결정한다. 이를 통해 기본 2년까지 지원 가능하며, SVI ‘탁월’ 또는 ‘우수’ 기업은 1년이 추가돼 최대 3년까지 지원된다.

참여 신청은 23일까지 사회적기업 포털 홈페이지에서 온라인으로 접수하면 된다. 시는 4월 중 참여기업을 선정, 10월께부터 매달 인건비 보조금을 지급할 예정이다.

또 서울시는 올해부터 기업이 창출한 사회적 가치를 금전적으로 보상하는 사회적가치 창출 활성화 사업을 신규 추진한다. 단순 지원금이 아니라 기업이 만들어낸 사회적 가치만큼 보상받는 성과 기반 방식으로 사회적기업의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 도입됐다.

시는 사회적기업의 가치 지향성, 성과측정 가능성, 재무상태 등을 종합 평가해 4월 중 약 40개 내외 기업을 최종 선정할 계획이다. 선정된 기업은 5월 교육·컨설팅을 거쳐 6~7월 성과 측정을 받는다.

서울시는 성과 측정 결과를 바탕으로 성과 금액의 15%에 해당하는 인센티브를 9월 지급할 예정이다. 기업별 지원금은 150만~5000만원이며, SVI ‘양호’ 등급 이상 사회적기업은 최대 1억원까지 지원받을 수 있다. 지급된 인센티브는 연구개발(R&D), 생산 설비 투자, 디자인 개선 등 기업 역량 강화에 자유롭게 사용할 수 있다.

김명선 서울시 공정경제과장은 “이번 정책은 사회적기업이 취약계층에게 더 많은 일자리를 제공하고, 지역사회 문제 해결에 앞장설 수 있도록 돕는 것이 핵심”이라며 “일자리 지원과 성과 인센티브라는 두 가지 엔진을 통해 서울의 사회적경제가 한 단계 도약하고 약자와의 동행이 실질적인 성과로 이어지도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.