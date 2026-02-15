[헤럴드경제=장연주 기자] 15일 0시 40분께 경남 거제시 양정터널에서 30대 여성 A씨가 몰던 제네시스 SUV가 앞서가던 모닝 승용차를 들이받았다.
이 사고로 승용차가 전복되면서 운전자인 40대 남성이 크게 다쳐 결국 사망했다.
A씨는 혈중알코올농도 면허취소 수준으로 만취 상태였던 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨를 음주운전 등 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사할 계획이다.
yeonjoo7@heraldcorp.com
입력 2026-02-15 12:02:44
