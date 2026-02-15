김, 4번째 올림픽 무대 아쉽게 마무리 “부모님 뒷바라지 불구 결과 못내 죄송”

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 남자 스피드스케이팅 ‘단거리 베테랑’ 김준호(강원도청)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 남자 500ｍ에서 입상의 뜻을 이루지 못 했다.

김준호는 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 스피드스케이팅 남자 500ｍ에서 34초 68의 기록으로 결승선을 통과, 12위에 그쳤다.

1995년 10월생인 김준호는 30세의 나이로 4번째 동계 올림픽에 도전했지만, 시상대에 오르지 못하면서 자신의 마지막 올림픽 무대를 아쉽게 마무리했다.

2014년 소치 대회 때 처음 올림픽 무대를 밟고 500ｍ에서 21위에 올랐던 김준호는 2018년 평창 대회에선 스타트 직후 스케이트 날이 얼음에 꽂히는 황당한 상황을 겪으며 12위에 머물렀다. 2022년 베이징 대회 때는 6위에 올랐는데, 동메달을 따낸 일본의 모리시게 와타루와 0.04초 차밖에 나지 않아 시상대에 오르지 못했다.

마지막 올림픽 무대인 이번 대회 500ｍ 레이스에 나선 김준호는 초반 100ｍ를 9초56의 전체 6위 기록으로 통과하며 기대감을 끌어올렸지만 막판 스피드가 떨어지며 두 대회 연속 ‘톱10’을 이루지 못했다.

김준호는 경기 후 “부모님께서 지난 24년 동안 열심히 뒷바라지 해주셨는데, 그 노력에 대한 결과를 못 이룬 것 같아서 너무 죄송스러운 마음이다. 그래서 눈물이 났다”며 입상하지 못 한 데 대한 아쉬움을 지우지 못 했다.

그는 “현역 은퇴는 차차 생각해 보겠지만 앞으로 후배들이 더 잘할 것으로 믿는다. 제가 못 이룬 꿈을 후배들이 이뤘으면 좋겠다”라며 “후배들이 이 자리에 왔을 땐 저보다 높은 순위로 올랐으면 좋겠다”고 말했다.

함께 출전한 ‘올림픽 새내기’ 구경민(스포츠토토)은 34초80으로 경기를 마치며 15위에 이름을 올렸다.

구경민은 자신의 단점인 첫 100ｍ를 9초78에 끊으며 아쉬움을 남겼지만 막판 스퍼트에 전력을 쏟아 15위에 랭크됐다.

한편 남자 1,000ｍ에서 올림픽 신기록으로 우승한 미국의 ‘무서운 신예’ 조던 스톨츠는 500ｍ에서도 올림픽 신기록인 33초77을 작성하며 2관왕에 올랐다.